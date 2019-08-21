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Shon Mott
Foto: Shon Mott

Shon Mott

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Time Out dice

Dos hermanos de una familia dedicada al textil decidieron poner manos a la obra a una marca con concepto que les permitiera huir de la tendencia y apostar por materiales de calidad. Se llaman Shon Mott, el punto es su debilidad y defienden la idea de lujo desde la sencillez, abrazando una estética entre nórdica y surfera. Todo ello se traduce en unas cincuenta piezas básicas y austeras de espíritu unisex, que ganan o pierden 'gramaje' según la estación. En invierno toca cachemira 100%, para el entretiempo lo rebajan un 20% y luego llegan los algodones y las viscosas. La marca produce localmente en Sabadell, Terrassa y Igualada.

Detalles

Dirección
Pau Claris, 157
Eixample Dret
Barcelona
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