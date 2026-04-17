Time Out dice

Paloma Lanna, hija de los fundadores de Nice Things, está detrás de Paloma Wool, una de las firmas clave de la nueva ola de moda femenina en España. Formada en Derecho y Negocios en ESADE, lanzó su proyecto en 2014 con una idea clara: construir un universo creativo donde la moda convive con la fotografía y la performance. Más que una marca, Paloma Wool funciona como una plataforma artística, colaborando con perfiles emergentes de disciplinas como la cerámica, la arquitectura, la escultura o la danza. Desde el inicio, su crecimiento ha sido global, impulsado por internet y las redes sociales, con seguidoras como Rosalía, Dua Lipa, Kendall Jenner, Kaia Gerber, Sophie Turner o Bella Hadid.

Fiel a una filosofía slow fashion, la marca apuesta por la producción local y las tiradas limitadas: alrededor del 80% de sus prendas se confeccionan entre Barcelona y Alicante con tejidos naturales como el algodón, el lino o el punto, mientras que el resto se produce en Portugal.

Durante años, la marca ganó presencia internacional a través de pop-ups en ciudades como Madrid, Berlín, Copenhague, Ámsterdam, París, Los Ángeles, San Francisco o Seúl, hasta dar el salto al retail propio en 2025 con su primera tienda permanente en el SoHo de Nueva York y una segunda en la avenida Diagonal de Barcelona.

¿Su sello? Un minimalismo reconocible con acento mediterráneo: prendas atemporales en tonos suaves, cortes asimétricos y siluetas fluidas que juegan entre lo femenino y lo neutro, con pantalones de formas inesperadas y piezas híbridas que elevan lo cotidiano sin perder naturalidad.

Dirección

Av. Diagonal, 360 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Verdaguer (L4)

Horario

De lunes a sábado de 11 a 20 h

Contacto

Web: palomawool.com

Instagram: @palomawool