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Barcelona

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Lurdes Bergada & Syngman Cucala

Syngman Cucala & Lurdes Bergada

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Escrito por Laia Beltran
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Time Out dice

Con cuatro tiendas en Barcelona, madre e hijo han conseguido consolidar sus marcas respectivas. Lurdes Bergada está dirigida a mujeres y Syngman Cucala a hombres, pero las dos comparten el gusto por las piezas desestructuradas, una paleta de colores sobria y un estilo casual. Su espacio en el Born, depurado y minimalista, es un espejo de su ropa. Y en el caso de Syngman, su ascendencia oriental deja huella en la silueta de camisas, chaquetas, pantalones y bermudas. Le gusta el riesgo y lo domina.

Detalles

Dirección
Pl. de Santa Maria, 2
Born-Ribera
Barcelona
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
De lu. a sá. de 10:00 h. a 21:00 h.
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