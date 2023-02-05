Syngman Cucala & Lurdes Bergada

Time Out dice

Con cuatro tiendas en Barcelona, madre e hijo han conseguido consolidar sus marcas respectivas. Lurdes Bergada está dirigida a mujeres y Syngman Cucala a hombres, pero las dos comparten el gusto por las piezas desestructuradas, una paleta de colores sobria y un estilo casual. Su espacio en el Born, depurado y minimalista, es un espejo de su ropa. Y en el caso de Syngman, su ascendencia oriental deja huella en la silueta de camisas, chaquetas, pantalones y bermudas. Le gusta el riesgo y lo domina.