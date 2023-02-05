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OnLand
Foto: OnLand | OnLand

On Land

  • Tiendas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Escrito por Laia Beltran
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Time Out dice

Elena Castaudi y Michele Gilli forman un tándem imbatible al frente de On Land, una tienda multi marca de la que hombres y mujeres saldrán satisfechos. Ellas, con propuestas de jóvenes creadores barceloneses como Name y Who. Y ellos, con opciones tan interesantes como Josep Abril, On Land y Gorni Kramer, las dos últimas, diseñadas por los propietarios de la tienda. Trajes, camisas, camisetas y pantalones de estilo casual que os servirán para el fondo de armario sin perder de vista las tendencias.

Detalles

Dirección
Princesa, 25
Born-Ribera
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
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