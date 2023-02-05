Barcelona

Oscar H. Grand

Oscar H. Grand

Time Out dice

Poco a poco, la sastrería clásica está recuperando el esplendor de otras épocas. Y en Barcelona, gran parte de este resurgir se debe a Oscar H. Grand. En su acogedor obrador del Born ofrece pantalones, camisas, vestidos, chaquetas y gabardinas de confección, también trabaja a medida. Daros el gusto de visitarlo. Sólo hay que ver lo bien que luce Oscar su propia ropa para rendirse a sus manos privilegiadas. Para vestir como un dandi sin arruinarse.

Detalles

Dirección
Barra de Ferro, 7
Born-Ribera
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
De ma. a sá. de 11:30 a 14:30 y de 15:30 h. a 19:00 h.
Últimas noticias
