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Capità Enciam
Foto: Capità Enciam | Capità Enciam

Capità Enciam

  • Tiendas | Tienda de comestibles
  • Sants
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

¿Os acordáis del personaje de TV3 de mediados de los noventa, el Capitán Enciam? Un superhéroe que enseñaba a los pequeños la importancia del reciclaje y de cuidar el planeta. Su lema, 'Los pequeños cambios son poderosos', podría ser perfectamente el de esta frutería y verdulería ecológica de Sants, dirigida por Miriam y Jordi. Todo lo que venden es de temporada, de proximidad y sin pesticidas ni abonos químicos. Además, tienen productos a granel, elaborados y envasados. La cesta semanal cuesta 15 euros y en sus redes sociales podéis ver exactamente qué incluye cada semana.

Dirección

Galileu, 139 (Sants)

Cómo llegar

Metro Plaça del Centre (L3)

Horario

De lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 y de 17 a 20 h

Sábado, de 9.30 a 14 h

Contacto

Teléfono: 93 166 74 28

Web: capitaenciam.cat

Instagram: @capitaenciambotiga

Detalles

Dirección
Galileu, 139
Barcelona
08028
Transporte
M: Plaça del Centre (L3)
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