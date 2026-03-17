Time Out dice

¿Os acordáis del personaje de TV3 de mediados de los noventa, el Capitán Enciam? Un superhéroe que enseñaba a los pequeños la importancia del reciclaje y de cuidar el planeta. Su lema, 'Los pequeños cambios son poderosos', podría ser perfectamente el de esta frutería y verdulería ecológica de Sants, dirigida por Miriam y Jordi. Todo lo que venden es de temporada, de proximidad y sin pesticidas ni abonos químicos. Además, tienen productos a granel, elaborados y envasados. La cesta semanal cuesta 15 euros y en sus redes sociales podéis ver exactamente qué incluye cada semana.

Dirección

Galileu, 139 (Sants)

Cómo llegar

Metro Plaça del Centre (L3)

Horario

De lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 y de 17 a 20 h

Sábado, de 9.30 a 14 h

Contacto

Teléfono: 93 166 74 28

Web: capitaenciam.cat

Instagram: @capitaenciambotiga