Time Out dice

Claudia Mercadal, doula y asesora de lactancia, dirige esta juguetería multiespacio. Más allá de los juguetes (Vintiun, Kidy Wolf, Grapat, Petit Boum, Little Dutch, etc.), los materiales para manualidades y los libros infantiles, la tienda cuenta con una sala destinada al juego libre y a todo tipo de actividades dirigidas a las familias: talleres para los pequeños, cuentacuentos, conciertos, charlas para los mayores, yoga para embarazadas, etc. En sus redes sociales cuelgan la programación semanal.

Dirección

Berenguer de Palou, 31 (Sant Andreu)

Cómo llegar

Metro La Sagrera (L1, L5)

Horario

De lunes a viernes, de 10 a 13 h y de 17 a 19.30 h

Contacto

Teléfono: 667 903 960

Web: ecotribubcn.com

Instagram: @ecotribu_bcn