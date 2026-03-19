Time Out dice

Nació en 2016 de la mano de dos amigos que compartían una misma visión: crear un espacio de compra agradable, consciente, sostenible y 100% vegano. Grans de la terra es un comercio de barrio de toda la vida. Atienden de forma cercana, su oferta incluye una amplia selección de productos a granel, fruta y verdura ecológica y de proximidad, además de opciones envasadas de calidad y solo colaboran con proveedores que comparten un compromiso real con el medio ambiente.

Dirección

Av. Mistral, 62 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metro Espanya (L1, L3, L8)

Horario

De lunes a viernes de 10 a 14.30 h y de 17 a 20.30 h

Sábado de 10 a 14.30 h

Contacto

Teléfono: 93 611 61 86

Web: gransdelaterra.com

Instagram: @gransdelaterra