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Estuvo a punto de desaparecer, pero la Librería Sant Jordi del Gótico, histórico comercio abierto en 1983 y situado en un inmueble de finales del siglo XIX, se ha salvado. Sant Jordi representa un negocio barcelonés, catalán y de proximidad en una zona desangrada por la gentrificación y el turismo de masas.
La agencia de viajes Temps d’Oci, propietaria de la también histórica Librería Quera, ha querido hacerse cargo de esta valiosa empresa. La librería se mantiene igual: una sala de belleza hipnótica, minimalista, con mobiliario de finales del siglo XIX restaurado y una buena selección de literatura y arte. Sin embargo, como en Quera, en la trastienda han añadido un bonito espacio de degustación con una cuidada oferta de tapas, vinos y platillos catalanes, con quesos artesanos y vinos de la tierra.
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Discover Time Out original video