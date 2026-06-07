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Llibreria Sant Jordi
Foto: Llibreria Sant Jordi | Llibreria Sant Jordi

Libreria Sant Jordi

  • Tiendas
  • Barcelona
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

Estuvo a punto de desaparecer, pero la Librería Sant Jordi del Gótico, histórico comercio abierto en 1983 y situado en un inmueble de finales del siglo XIX, se ha salvado. Sant Jordi representa un negocio barcelonés, catalán y de proximidad en una zona desangrada por la gentrificación y el turismo de masas.

La agencia de viajes Temps d’Oci, propietaria de la también histórica Librería Quera, ha querido hacerse cargo de esta valiosa empresa. La librería se mantiene igual: una sala de belleza hipnótica, minimalista, con mobiliario de finales del siglo XIX restaurado y una buena selección de literatura y arte. Sin embargo, como en Quera, en la trastienda han añadido un bonito espacio de degustación con una cuidada oferta de tapas, vinos y platillos catalanes, con quesos artesanos y vinos de la tierra. 

Detalles

Dirección
Ferran, 41
Gòtic
Barcelona
08002
Transporte
M: Jaume I (L4)
Precio
€€
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