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Barcelona

Pastisseria Faixat
Foto: Pastisseria Faixat | Pastisseria Faixat

Pastisseria Faixat

  • Tiendas | Pastelerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Time Out dice

Faixat Pujadas es de esas pastelerías con historia que mantienen vivo el espíritu de barrio desde 1929. Actualmente, la tercera generación de la familia Faixat –con el maestro pastelero Enric Faixat al frente– mantiene intacto el oficio y la tradición en un local céntrico de l'Eixample que combina un obrador a la vista con una acogedora zona de cafetería y degustación.

Su auténtica fortaleza es el chocolate: aquí tanto puedes derretirte con sus tradicionales y adictivas virutas como sorprenderte con creaciones más originales en forma de velas. Más allá del cacao, la casa destaca por una pastelería fresca impecable, un hojaldre crujiente de escuela y los clásicos de toda la vida, además de unos turrones artesanales que se convierten en el secreto más buscado del invierno. También preparan lotes para regalo, servicio de catering y pasteles personalizados para cualquier celebración que se quiera cerrar por todo lo alto. 

Detalles

Dirección
Muntaner, 159
Barcelona
08036
Transporte
M: Hospital Clínic
Horas de apertura
Lu., Mié., Ju., Vi. y Sá. de 8 a 21 h. Ma. de 8 a 19 h. Do. de 9 a 15 h.
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