    Top Manta
    CE Europa i Top Manta
    Foto: © Daniel Garzee
Top Manta

La iniciativa nacida del Sindicato de Vendedores Ambulantes que transforma vidas a través de la moda solidaria y la regularización de más de 200 personas
  • Tiendas
  • El Raval
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
Time Out dice

Un proyecto que nació de la necesidad para luchar contra la marginalidad ha acabado convirtiéndose en una auténtica herramienta de transformación social. Top Manta es una iniciativa impulsada por vendedores ambulantes de Barcelona que en 2017 decidieron organizarse para defender sus derechos bajo el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.

El colectivo impulsó su propia marca de ropa social y solidaria con la creación de un taller de serigrafía y costura donde actualmente trabaja una veintena de personas. Gracias a esta iniciativa, más de 200 personas han podido regularizar su situación para vivir de manera legal en el país y dejar de vender en la calle.

Top Manta está organizada como cooperativa porque defiende la función social y solidaria de la actividad comercial. Por eso cuentan con productos con mensajes como Fútbol antirracista y Stop genocidis. Además de sus propias líneas de productos, también trabajan por encargo para otras empresas.

En la tienda del Raval venden todos sus productos.

Detalles

Dirección
13
En Roig
Barcelona
08001
Transporte
Liceu (L3)
