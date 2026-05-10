Time Out dice

Paral·lelo Gelato es uno de los referentes indiscutibles de la artesanía heladera en la ciudad. Con una trayectoria que nace en el corazón de Gràcia, el proyecto ha recibido el aval unánime de la crítica y el público gracias a una filosofía radical: el control absoluto del proceso desde cero. El equipo de Paral·lelo selecciona personalmente el fruto seco, lo tuesta y lo refina en su propio taller para garantizar una pureza de sabor que casi no tiene competencia. Esta apuesta por la producción propia permite ofrecer texturas de alta definición y cremosidades sorprendentes, tanto en las recetas tradicionales con base láctea como en su celebrada línea de sorbetes veganos y opciones sin leche.

La oferta se rige por una estacionalidad estricta, y las materias primas se adquieren a productores locales buscando el punto de maduración óptimo, lo que se traduce en sabores de impacto como el jardín mediterráneo -un tándem de hierbas aromáticas con albahaca, menta y tomillo- o propuestas más creativas como la manzana fuji con haba tonka. Desde la clásica tarrina o el cucurucho hasta formatos más lúdicos como la tapa helada o los batidos, cada opción refleja un compromiso honesto con el producto de proximidad. Ya sea con las frutas de temporada o con elaboraciones rompedoras, Paral·lelo consigue que un gesto tan cotidiano como comerse un helado se convierta en una experiencia gastronómica de primer nivel frente al mar.