Al frente no hay hosteleros sino artistas. Cuatro artistas*. Entre decenas de restaurantes chinos y comedores latinos no encontraban un buen café donde desayunar y decidieron levantarlo ellos mismos. Un viejo almacén es ahora un proyecto que quiere ser tu segunda casa cultural en el corazón de nuestro Chinatown y tu próximo rincón favorito para desayunar (o darle al brunch el finde), alegrarte con un menú del día diferente o cenar entre laterío fino, picoteo corto pero gustoso (que firman uno de los propietarios/cocineros de Nato) y un puñado de vinos (principalmente naturales pero no sólo). Este recién estrenado café-bar, futuro catalizador artístico del barrio, es vecino de esa curiosa estatua de un oso panda por la que pasan muchos tours, una taberna gallega y del famosísimo Royal Cantonés. Ya veréis cómo se va a poner la plaza en cuanto les den luz verde a la terraza.
Mientras llegan esas sillas al aire libre, ventanal adentro, tenéis una gran mesa comunal, una contrabarra larguísima y cuatro mesitas bajas. Mobiliario de diseño que suma en una atmósfera contemporánea. Al fondo en unas estanterías luce un altar con varios amuletos de la suerte (que han ido recopilando estos primeros días de estreno) y venden piezas propias o de artistas amigos además del café de los tostadores del barrio (Rebeldes). No lo hemos dicho aún. Estamos en Usera y hoy hemos venido a La Suerte*. Sí, con asterisco.
Un espacio que se irá construyendo a lo largo de estos meses. Un lugar de encuentro donde tan pronto organizan un consultorio literario como una exposición o un 'pop up' gastronómico con nombre propio (quizás con estrellas Michelin). E incluso están abiertos a eventos privados. Por ahora, es su luz anaranjada al anochecer -y la barra- el perfil más magnético del proyecto (donde Piro es quizás el socio más conocido). Pero también confiesan el éxito de su cookie de avena con chocolate negro y sal a la hora de desayunar y el del chancho desmigado acompañados de baos en horario vespertino. Acercaos Pilarica, 70.
El menú del día, vegetariano y económico, que tienes que probar en Usera
En este vibrante ecosistema la gente de Nativa Catering (tienen un fabuloso obrador diseñado por Burr Studio, seguidles la pista) se encarga de la apuesta culinaria para ir ganando adeptos los mediodías entresemana. Suyo es el menú del día que sirven martes, miércoles y jueves. Primero, segundo, fruta de temporada y limonada casera. Platillos vistosos y cuidados con lo vegetal como protagonista. Todo sabroso y a precios honestos. 15 euros. De 13.30 a 15.30 horas. De momento, tenéis que uniros a su grupo de whatsapp para reservar hueco pero quizás esta gestión se simplifique más en próximas semanas. Si queréis más pistas sobre el rumbo de la propuesta, ahí van algunos platos: ensalada de lentejas, tomate seco y pepino + curry suave de verduritas o crema fría de remolacha y manzana verde + arepa y ceviche de champiñones.
