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Abre un bonito restaurante italiano en una codiciada azotea de Madrid: se va poner de moda este verano y ya es un éxito en Marbella

Con la vanidad de la Italia de los años 70, la nueva trattoria ofrece cocina ininterrumpida y vistas panorámicas desde una séptima planta

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Florentine
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Con toda la fama cosechada en Marbella entre la beautiful people, acaban de desembarcar con el mismo concepto, pero con algunos platos inéditos para Madrid, en la Milla de Oro del barrio de Salamanca. Pizzas napolitanas, pastas frescas hechas en el día y mucho mucho spritz. El próximo restaurante italiano al que todo el mundo querrá ir no viene de la mano de quiénes estás pensando (no, no son de Big Mamma). Son Urban Italian Group quienes se van a llevar el gato al agua este verano en la capital. 

Florentine
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Una sala con capacidad para 220 comensales, servicio ininterrumpido (de 13:00 a 02:00) para que vayas a comer cuando se te antoje y dos azoteas en una séptima planta (un espacio, que ahora luce parasoles, climatizado para que se puede disfrutar durante todo el año). El próximo restaurante de moda en Madrid, con un interiorismo que parte del glamour y la ostentación de la Italia de los años 70, corona el exclusivo WOW Concept (Serrano, 52). Vamos, que aquí puedes empezar la velada con ostras o caviar. Si no vas a lo grande, también luce su selección de embutidos y quesos transalpinos. 

Florentine
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Vienen con platos que ya son estrella y tendencia entre los restaurantes italianos. Todos los móviles listos para su Holy Carbonara (terminada en mesa sobre una rueda de Pecorino y pensada para mínimo dos personas). Sin embargo, además de los infalibles ya testados en la Costa del Sol (apuntad este cierre dulce: profiteroles con chocolate caliente servidos al momento), para la primera carta en la capital han sumado otras creaciones que sólo se pueden pedir aquí: desde un vitello tonnato a la pasta Big Boy Manzo con carne de vaca gallega o la pizza Spicy Nduja.

platos en Florentine
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