Si eres amante de la música, Madrid es tu ciudad. Reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales pasan constantemente por los escenarios de la capital, entre los que destacan conciertos como los de Bad Bunny, The Weeknd, Rosalía, Hans Zimmer, Kanye West, Bruno Mars o La Oreja de Van Gogh, al igual que esperados festivales, como el Mad Cool, Noches del Botánico o A Summer Story y a los que, este año, se sumará un nuevo festival.

La cita musical, que se celebrará este verano en el parque Enrique Tierno Galván, nace bajo el nombre La Carbonería del Galván que, tras confirmar a los primeros artistas, ya cuenta con un cartel completo. El festival combina así nombres consolidados con propuestas de marcado carácter autoral y festivo.

La Carbonería del Galván

Así es el cartel completo de La Carbonería del Galván

Entre los primeros artistas confirmados para la La Carbonería del Galván, figuraban nombres como Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Gigantes, Gipsy Kings, Kiko Veneno, Albert Pla o Marwan, a los que finalmente se sumarán dos de gran peso en la escena musical: Rosana y Ke Personajes.

Así, el festival, que se celebrará por primera vez en el parque Enrique Tierno Galván culmina una programación diversa y de gran calidad. La Carbonería del Galván se celebrará entre los días 24 de junio y 5 de julio. Más allá de los conciertos, también incorpora a su programación una serie de fiestas en horario de tarde-noche, ampliando la experiencia musical del ciclo y permitiendo disfrutar del festival también en formato club, con citas ya confirmadas como Pompä Open Air, PetaZeta Pop y AFRODISE MUSIC by AARON SEVILLA.

Cómo conseguir entradas para el nuevo festival

Las entradas generales para los distintos conciertos de la primera edición de La Carbonería del Galván ya están disponibles, con un coste que parte desde los 15 euros.

La Carbonería del Galván

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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