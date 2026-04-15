Dejando a un lado las grandes noches futbolísticas (aunque sea durante unos días), el entorno del estadio Santiago Bernabéu acoge la Ruta de la Tapa Zona Bernabéu, una propuesta gastronómica que cuenta con la participación de más de 35 establecimientos del distrito Chamartín, 11 de ellas parte del Bernabéu Market de las instalaciones del estadio madridista.

Bernabéu Market. Foto: Desarrolla

Esta ruta, que llega de la mano de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, ofrece tapas diseñadas para la ocasión y un tercio de cerveza por 5 euros, con una selección de bocados que va desde las gildas y la ropa vieja hasta las tostas de navajas con salsa yakiniku, 'pulled pork spicy' o brioche de oreja.

La programación de la ruta gastronómica se completa con la celebración del Mercadillo Le Chic Pop Up, que contará con una variedad de puestos donde encontrar productos de moda, decoración, accesorios, productos gourmet, arte o bellezas, a muy buen precio.

Cuándo se celebrará la Ruta de la Tapa Zona Bernabéu

La Ruta de la Tapa Zona Bernabéu se celebrará entre los días 16 y 19 de abril, en el barrio de Chamartín, mientras que el Mercadillo Le Chic Pop Up se llevará a cabo entre los días 18 y 19, en la Plaza de Quito (sábado, de 11.00 a 21.00 h) y el Parque de San Fernando (domingo, de 11.00 a 16.00 h).

Mercadillo Pop Up Chic

Las mejores tapas que puedes probar en Madrid

Uno de los planes estrella de la capital, sin duda, es ir de ruta de tapas. Bares, restaurantes y tabernas ofrecen algunos de los mejores bocados, entre los que destacan la ración de navajas del Bar Cruz; los callos de la Taberna Delfín; los mejillones de Hermanos Vinagre; las gildas de La Gildería; las alitas de pollo de TerZio o las patatas bravas de Taberna y Media.

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