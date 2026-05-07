El festival solidario 'Cultura Viva x Palestina y UNRWA' llega a Madrid con una propuesta clara: seguir apoyando a la población palestina. A través del arte, la música y el cine, este evento, que se llevará a cabo en varios espacios de la capital, busca promover la cooperación, defender los derechos humanos y a demostrar que la fraternidad también puede llenar salas y generar impacto real.

Así será el festival solidario ' Cultura Viva x Palestina y UNRWA'

El festival se celebrará entre los días 18 y 23 de mayo, con una variedad de planes que tienen como objetivo fomentar los actos de solidaridad. El próximo 20 de mayo, la Sala La Riviera acogerá un concierto solidario por la población refugiada de Palestina, en una noche única en la que la música se convierte en altavoz de conciencia y compromiso colectivo. Sobre el escenario, podréis disfrutar de las actuaciones de Ginebras, Iseo & Dodosound, Martín, Teo Lucadamo con su grupo Estrellas del Rap Nacional, Shego y Restinga, transformando cada canción en un gesto de apoyo y resistencia solidaria. En esta ocasión, Inés Hernand para presentar el concierto.

El 21 de mayo, el Círculo de Bellas Artes acoge una escucha solidaria junto a Triángulo de Amor Bizarro, un encuentro íntimo para compartir música, reflexión y compromiso colectivo, donde la escucha se convierte también en una forma de acción. A través de este espacio cultural, el arte sonoro se pone al servicio de la sensibilización y del apoyo a la población refugiada de Palestina.

Triángulo de Amor Bizarro

Igualmente, el Círculo de Bellas Artes también acogerá la proyección de 'Todo lo que fuimos', aclamado largometraje de la directora palestina Cherien Dabis, nos sumerge en más de siete décadas de historia a través de una familia marcada por la Nakba hasta nuestros días, un relato íntimo y conmovedor donde memoria, amor, pérdida y resistencia se entrelazan para dar voz a una experiencia profundamente humana.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se suma a la celebración de 'Cultura Viva x Palestina y UNRWA', con la exposición 'Gaza, donde la vida resiste', una exposición de un fotógrafo gazatí del equipo de UNRWA en la Franja. La muestra presenta diez retratos de palestinos supervivientes a la ofensiva israelí, acompañados de objetos personales que resaltan el valor simbólico de lo cotidiano en un contexto de devastación.

Igualmente, el Ateneo de Madrid participará en esta acción solidario, con la celebración de una velada junto al cantautor y poeta Marwán, pensado para compartir palabras, emociones y compromiso en un espacio de reflexión colectiva.

Cómo conseguir entradas para el festival ' Cultura Viva x Palestina y UNRWA'

Las entradas generales para el festival solidario 'Cultura Viva x Palestina y UNRWA' ya están disponibles para reserva. Recordad que todos los beneficios serán destinados al trabajo de UNRWA con las personas refugiadas de Palestina.

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