La programación se articula en todos sus formatos en torno al marco teórico de los '(Super)Models'

Con el objetivo de reivindicar el diseño contemporáneo como motor cultural y de pensamiento a través de talleres, conferencias, exposiciones e instalaciones, Mayrit, la Bienal de Diseño y Arquitectura de Madrid, regresa una vez más a distintos espacios institucionales e independientes de la ciudad, con una programación cuya actividad central se concentrará entre el miércoles 20 y el domingo 24 de mayo.

Espace Aygo

Así será la nueva edición de la Bienal de Diseño y Arquitectura de Madrid

Mayrit 2026 se desplegará en un total de 14 localizaciones de la ciudad de Madrid, así como en una sede en el suroeste de la Comunidad. La programación de esta edición incluye activaciones en Intermediae y Central de Diseño (Matadero Madrid); Elisava Madrid; Infinito Delicias; Bate Social Store; el Museo Nacional de Artes Decorativas; Camper Serrano; VNT Coffee Gallery; Ivorypress; Roca Madrid Gallery; Moneo Brock Space 2B; NÉBULA–Espacio de Creación Contemporánea; La Mosca; NAVESIERRA y Materia Prima (Chinchón, Madrid).

En total, la Bienal de Diseño y Arquitectura de Madrid acogerá diez exposiciones independientes, dos exposiciones institucionales, tres talleres, doce charlas y dos residencias artísticas. La programación se articula en todos sus formatos, como exposiciones, 'performances', conferencias, visitas guiadas y talleres, en torno al marco teórico de los '(Super)Models', desarrollado por Mohammad Salemy y Eduarda Neves para esta edición de la bienal.

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Entre lo más destacado de la programación de la bienal, se encuentra la muestra '(Super)Models', una exposición concebida desde un enfoque transdisciplinar, explora prácticas artísticas que desbordan los límites tradicionales y se posicionan como formas de intervención crítica en el presente, y que se podrá visitar de forma gratuita en la Nave Una de Matadero Madrid (hasta el 21 de junio), o 'IBEX36. Cultura material = Valor global', una propuesta que se sitúa en el núcleo de los 'Supermodelos' como infraestructuras de dominación que no representan el mundo, sino que lo organizan para su explotación, disponible en el Museo Nacional de Artes Decorativas entre los días 21 de mayo y 4 de octubre.

NAVESIERRA

Como novedad en esta cuarta edición, el 50% de las propuestas del programa independiente han sido seleccionadas entre más de 60 propuestas presentadas a través de una convocatoria abierta, como pueden ser 'PROCEDURAL GROUNDS x iE' (NÉBULA - Espacio de Creación Contemporánea); 'CAMP 10: Caos infinito!' (La Mosca) o 'THE RAFT OF MAYRIT, Thelonious Goupil' (Materia Prima, Chinchón), entre otras.

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