El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival contará con cerca de 100 exposiciones.

Greta Alfaro

Esta artista visual protagoniza su primera exposición en solitario en Madrid

Matadero Madrid prosigue el programa 'Abierto x Obras' con la exposición 'Ofertorio', de la artista visual Greta Alfaro. Para esta intervención, su primera exposición en solitario en Madrid, la creadora navarra ha concebido unos vídeos pensados 'ex profeso' para la cámara frigorífica del antiguo matadero municipal. Sus poderosas imágenes, atravesadas por la ironía y la trascendencia, indagan en la idea de sacrificio y en aquello que se nos oculta a la vista.

'Ofertorio' toma su título del gesto antiguo de ofrecer, colocar algo ante los demás, exponerlo a la luz y convertirlo, aunque sea por un instante, en algo compartido. En las tradiciones rituales, esto marcaba el momento en que determinados objetos o alimentos abandonaban el ámbito privado para entrar en una dimensión colectiva y simbólica.

La exposición se sitúa precisamente en ese territorio intermedio donde la materia deja de pertenecerse únicamente a sí misma y comienza a formar parte de un sistema de representación. En esta propuesta Greta Alfaro convierte el espacio en una especie de templo. La nave central conduce hacia una cabecera concebida como punto de concentración visual, donde se exhiben sus vídeos, mientras que las piezas de los laterales funcionan como pequeñas paradas dentro del recorrido.

Más allá de los vídeos creados por Alfaro, la exposición se completa con otros objetos como esculturas, collages fotográficos o un torso anatómico del siglo XVIII (utilizado históricamente para el estudio de la anatomía).

Greta Alfaro

Cuándo visitar 'Ofertorio', de Greta Alfaro

'Ofertorio' se puede visitar hasta el 31 de julio en la Nave 0 de Matadero Madrid. Con entrada libre hasta completar aforo, abre sus puertas de martes a jueves, de 17.00 a 21.00 h, y viernes, sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 21.00 h.

Otras exposiciones que puedes ver en PHotoESPAÑA

El conocido festival mira hacia la juventud en esta edición y se propone reforzar las conexiones con este público, rompiendo con el concepto tradicional de fotografía. Además, por segundo año consecutivo presenta un país invitado, en este caso Países Bajos, con una destacada representación de artistas que aportan diferentes puntos de vista sobre la imagen en el mundo contemporáneo.

Entre las exposiciones más destacadas de esta edición, se encuentran 'Tropicália' (Galería El Apartamento); 'La sombra fuera de tiempo. Sebastián Díaz Morales' (carlier | gebauer); 'La esperanza en medio del caos. Christine Spengler' (Twin Gallery) o 'LUX&UMBRA. Viviane Sassen' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa).

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