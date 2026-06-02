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La obra maestra de Richard Avedon llega a Madrid: retratos crudos de las clases trabajadoras de Estados Unidos en esta exposición imprescindible de PHotoESPAÑA

Esta muestra rinde homenaje al fotolibro 'In the American West', publicado en 1985

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Richard Avedon. In the American West (Fundación Mapfre).
Richard Avedon. In the American West (Fundación Mapfre).
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El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival contará con cerca de 100 exposiciones.

Petra Alvarado, factory worker, on her birthday, El Paso, Texas, April 22, 1982. Photographs by Richard Avedon. © The Richard Avedon Foundation
Petra Alvarado, factory worker, on her birthday, El Paso, Texas, April 22, 1982. Photographs by Richard Avedon. © The Richard Avedon Foundation

Así es la obra maestra de Richard Avedon que se puede ver en Madrid

Más de 1.000 personas, entre las que figuran mineros, rancheros, vagabundos, feriantes, trabajadores de fábricas o camareros, fueron fotografiadas por Richard Avedon entre 1979 y 1984 para 'In the American West', una serie que muestra cómo las clases trabajadoras de Estados Unidos se vieron afectadas por las agresivas políticas neoliberales. La exposición reúne una selección de estas imágenes junto a materiales sobre el proceso de creación de esta emblemática serie, con la que Avedon rompió con su consolidada trayectoria como fotógrafo de moda para desarrollar un trabajo con fuerte carga crítica sobre la sociedad estadounidense.

Así, esta muestra rinde homenaje al fotolibro 'In the American West', publicado en 1985 y considerado como su obra maestraEn esta ocasión volvió a pronunciarse sobre la situación que estaba atravesando Estados Unidos, mostrando las clases trabajadoras relegadas a los márgenes de la sociedad por las agresivas políticas neoliberales.

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation
Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation

Las fotografías se presentan de forma lineal y siguiendo el orden de aparición en el libro. Son copias de referencia en las que el fotógrafo trabajó codo a codo con su laboratorio y constituyen, por tanto, un conjunto fiel a la visión original del fotógrafo. También forman parte de la exposición materiales inéditos que revelan el proceso de elaboración del proyecto.

Cuándo se puede visitar 'In the American West'

La exposición 'In the American West' de Richard Avedon se puede visitar entre los días 6 de junio y 30 de agosto, en la Fundación Mapfre. El espacio cultural abre sus puertas los lunes, de 14.00 a 20.00 h; de martes a sábado, de 11.00 a 20.00 h, y los domingos, de 11.00 a 19.00 h. La entrada general tiene un coste de 5 €, aunque contáis con una variedad de descuentos, al igual que acceso gratuito los lunes no festivos (de 14.00 a 20.00 h). Todas las modalidades de entrada individual incluyen audioguía.

Otras exposiciones que puedes ver en PHotoESPAÑA

El conocido festival mira hacia la juventud en esta edición y se propone reforzar las conexiones con este público, rompiendo con el concepto tradicional de fotografía. Además, por segundo año consecutivo presenta un país invitado, en este caso Países Bajos, con una destacada representación de artistas que aportan diferentes puntos de vista sobre la imagen en el mundo contemporáneo.

Entre las exposiciones más destacadas de esta edición, se encuentran 'Tropicália' (Galería El Apartamento); 'La sombra fuera de tiempo. Sebastián Díaz Morales' (carlier | gebauer); 'La esperanza en medio del caos. Christine Spengler' (Twin Gallery) o 'LUX&UMBRA. Viviane Sassen' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa).

NO TE LO PIERDAS: La histórica serie de Robert Frank, maestro de la fotografía mundial, llega a Madrid: el Estados Unidos de los años 50 protagoniza esta impresionante exposición

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