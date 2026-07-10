Con la llegada de la tercera semana, arranca 'Arte Vivo en la Plaza', un programa que lleva intervenciones artísticas gratuitas al espacio público

El festival Escenas de Verano celebra su séptima edición con una tercera semana marcada por el estreno de Arte Vivo en la Plaza, un programa que recorrerá distintos municipios de la región y que comienza su itinerario en Robledo de Chavela, Patones de Abajo y Belmonte de Tajo.

La programación se completa con conciertos y actuaciones de artistas como Silvia Márquez Chulilla, Ernesto Schmied & Carlos Wernicke, Tamar Lalo & Chris Orton, Eugenia Manzanera y Cía. Sin Fin. Además contará con proyecciones de cine de verano, exposiciones y actividades para toda la familia en museos y centros culturales de la Comunidad de Madrid.

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Cine al aire libre, exposiciones y 'Arte Vivo en la Plaza' durante el festival Escenas de Verano

El ciclo 'Arte Vivo en la Plaza' inaugura su recorrido por la Comunidad de Madrid con las primeras intervenciones en Robledo de Chavela (17 de julio), Patones de Abajo (18 de julio) y Belmonte del Tajo (19 de julio). Así, y hasta el 6 de septiembre, podréis descubrir de cerca el trabajo de los artistas y asistir en directo a sus procesos creativos.

Por otra parte, el ciclo 'Clásicos en Verano' volverá a llevar la música a algunos enclaves patrimoniales singulares de la Comunidad de Madrid, con conciertos programados en municipios como Valdemorillo, Canencia, Colmenar del Arroyo, Nuevo Baztán, Braojos de la Sierra, Brunete, Cubas de la Sagra, Navalagamella, Redueña, Tielmes, Villa del Prado, Chinchón, Manzanares el Real y Venturada. Iglesias, auditorios y espacios históricos volverán a convertirse en escenarios para disfrutar de una programación que combina grandes obras del repertorio clásico con propuestas de música antigua.

Comunidad de Madrid Arte Vivo en la Plaza

El Festival Escenas de Verano completa su programación otras actividades, como distintos cines al aire libre, donde disfrutar de películas como 'Lilo y Stitch', 'Mufasa: El rey león' o 'Jurassic World: El renacer'; exposiciones; talleres o visitas guiadas.

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