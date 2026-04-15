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El gran festival de la ilustración se celebra en más de 50 espacios de Madrid con exposiciones, visitas guiadas y talleres gratuitos

IlustraWeekMadrid transforma la capital en un recorrido vivo que conecta a más de 130 creadores

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Teleférico, Elena Hormiga. Icónica Madrid
Teleférico, Elena Hormiga. Icónica Madrid
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IlustraWeekMadrid celebra su tercera edición consolidándose como una de las principales plataformas de ilustración contemporánea. A lo largo de tres semanas, la capital se transforma en un recorrido vivo que conecta a más de 130 creadores en más de 50 espacios, con una programación que supera las 70 actividadesAsí, el dibujo sale del papel para formar parte de librerías, galerías, floristerías, restaurantes y centros culturales, conectando disciplinas como la ilustración, el diseño, la animación, la edición, la moda o la gastronomía.

Fútbol, Manuel Marsol. Icónica Madrid
Fútbol, Manuel Marsol. Icónica Madrid

Así será la nueva edición de este creativo festival

Uno de los principales ejes del creativo festival es 'Icónica Madrid. Una ciudad de cuento', una gran exposición que transforma el Espacio Cultural Serrería Belga en un libro abierto, en una muestra que reúne a 14 artistas, como Lady Desidia, María Hesse o Manuel Marsol, que se encargan de reinterpretar iconos madrileños como la Plaza Mayor, el Viaducto, Gloria Fuertes o el cocido madrileño, desde la ilustración infantil y juvenil. La exposición se completa con una pieza audiovisual de Copolar y Victoria Rocha sobre el proceso creativo de los artistas, así como con un programa de talleres gratuitos dirigidos al público más joven.

Con más de 50 espacios y sedes oficiales participante, forman parte de esta edición de IlustraWeekMadrid el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Casa de México, la Casa del Lector, el Museo ABC o la Sala Equis, con actividades como encuentros, talleres, creación poética o visitas guiadasComo principal novedad, NUGA Castellana presenta 'Nuga IlustraWeekend', un espacio que recrea un Montmartre contemporáneo con retratos y música en vivo y experiencias abiertas con artistas como Verónica Grech.

Taller papercut, Isabel Olano. Icónica Madrid
Taller papercut, Isabel Olano. Icónica Madrid

Cuándo se celebrará IlustraWeekMadrid 

La tercera edición de IlustraWeekMadrid se celebrará entre los días 15 de abril y 3 de mayo, en más de 50 espacios de la capital, y una completa programación que incluye la participación de más de 130 creadores.

Malasaña se convierte en un lienzo al aire libre con la celebración de este gran festival de arte urbano

Un año más, Malasaña se llena de color, con la celebración de la undécima edición del festival Pinta Malasaña, una jornada única que contará con la participación de más de 100 artistas, que intervendrán en distintos espacios cedidos por comerciantes, vecinos y asociaciones, y donde los creadores podrán dar rienda suelta a su creatividad.

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