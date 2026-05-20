Más allá de la gastronomía local, con populares platos como los emblemáticos bocatas de calamares, los callos a la madrileña o incluso dulces como los churros con chocolate, la capital cuenta con todo tipo de restaurantes que ofrecen sabores provenientes de todo el globo terráqueo. Ya sean italianos, japoneses, coreanos o argentinos, son muchos los platos que se pueden degustar en distintos restaurantes madrileños. Y, en la capital, sin duda, una de las cocinas más destacadas es la mexicana.

Sello Copil

Estos restaurantes de Madrid, Sello Copil 2026

Fundación Casa de México en España (FCME), en colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía (AMG) y el gremio de restauración mexicana, ha presentado la quinta edición del Sello Copil, máximo reconocimiento otorgado a los restaurantes capaces de ofrecer una auténtica experiencia gastronómica mexicana en España.

En esta nueva edición, más de 130 restaurantes de todo el país han sido reconocidos por su excelencia culinaria, autenticidad, respeto por las técnicas tradicionales y compromiso con la identidad cultural mexicana. La Comunidad de Madrid lidera el listado, con 54 establecimientos, seguido de Cataluña, con 29, y Andalucía, que cierra el podio, con 12.

Sello Copil

Entre los criterios para la selección al Sello Copil 2026, se encuentran el uso de productos originarios de México, la fidelidad a las técnicas tradicionales, la autenticidad en el menú y una propuesta que respete la identidad cultural mexicana. Así, este año figuran más de 50 establecimientos madrileños, que se han podido hacer con este prestigioso reconocimiento.

Estos son los restaurantes mexicanos más auténticos de Madrid

Barracuda Mx (c/ de Valenzuela, 7).

Entre Suspiro y Suspiro (c/ de los Caños del Peral, 3).

Bakan (plaza de la Independencia, 5).

Benditos sueños (c/ de San Bernardino, 7).

Botanero Azteca (c/ de Josefina Aldecoa, 8).

Cabrón (c/ calle de Castelló, 24).

Chiribita (plaza de los Sagrados Corazones).

Corazón Agavero Mezcaloteca (c/ del Humilladero, 28).

Corazón de Maíz (c/ Alcalá, 123).

Corvina (c/ del Olmo, 35).

Cutzamala (Mercado Antón Martín, c/ de Sta. Isabel, 5, Planta Baja).

El Bajío (c/ de El Españoleto, 10).

Fisher's (c/ de Velázquez, 41).

Frida Intima (plaza del Pintor Rosales, 32).

Gave MX (avenida del Monasterio de Silos, 22).

Icaza (c/ del Espíritu Santo, 12).

Itacate Taquería (c/ Independencia, 1).

Jefe De Jefes (avenida de Niza, 51).

La Baja Marisquería (c/ Alcalá, 105).

La Tequilería (c/ de Ponzano, 58).

La Tomata (c/ de Eguilaz, 1).

La Única Madrid (c/ de Claudio Coello, 10).

La Veintiocho (c/ de Eloy Gonzalo, 17).

Lardiente (c/ de San Vicente Ferrer, 23).

Las Mañanitas (c/ de Bravo Murillo, 54).

Los Aguachiles (c/ de Velázquez, 117).

Los Mandilones (c/ de la Lonja de la Seda, 25).

Marrufo (c/ del Noviciado, 16).

Mawey Tacobar (c/ de Olid, 6).

Mazul (c/ del Barquillo, 44).

Mexcalista (c/ del León, 5).

Mexkhal (c/ de Fortunata y Jacinta, 23, 1A).

Mezcal (c/ de Narciso Serra, 35).

Molino Manuela (c/ de García de Paredes, 33).

OME (c/ de Lombía, 6, Bajo 6).

Órale Compadre (c/ de Pradillo, 30).

Pancito Perrón (ronda de Atocha, 14).

Portacos (c/ de Josefa Díaz 4, planta 1, local 4 exterior).

Puntarena (c/ de Alberto Aguilera, 20).

Regañadientes (c/ del Almirante 24).

Sal Mestiza (c/ de Lagasca, 103).

San Angelinn (c/ de Lagasca, 117, bajo derecha).

Tacoletos (c/ del Príncipe, 4).

Taquela Taquería (Mercado Barceló, c/ de Barceló, 6, Segunda Planta, Local 320).

Taquería La Lupita (c/ de Villanueva, 15).

Taquería Los Carnales (c/ de Martín de los Heros, 4).

Taquería Solito (c/ de la Pasa, 4).

Tatemado (c/ de Plaza de la Cebada, 9).

Tepic (c/ de Ayala, 14).

Ticuí (c/ de Cedaceros, 6).

Tobalá Tacobar (c/ de Gaztambide, 35).

Trompo (c/ de San Leopoldo, 8, puesto 3).

Valletako (Mercado Numancia, c/ de Josefa Díaz, 4, Local 5 y 24)

Xamach (c/ de José Ortega y Gasset, 83).

Zurch (c/ de la Ballesta, 10).

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