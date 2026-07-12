La muestra busca de despertar las memorias de aquellos que vivieron la época e invitar a los más jóvenes a conocer cómo fue la infancia de sus padres y abuelos

Repleta de memorias para los más mayores, la exposición 'Yo fui a E.G.B.' aterriza en Madrid, ofreciendo un gran recorrido por los recuerdos de infancia de varias generaciones a través de objetos que marcaron toda una época. Parte de la programación cultural gratuita de Veranos de la Villa, esta muestra ya se puede visitar en el Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque.

Ayuntamiento de Madrid Yo fui a E.G.B.

Un viaje en el tiempo para los estudiantes de la E.G.B.

La exposición reúne cientos de piezas relacionadas con la vida cotidiana de quienes crecieron durante los años de la Educación General Básica (EGB). Con recreaciones de habitaciones, cuadernos Rubio, material escolar, programas de televisión, colonias o productos de alimentación, podréis embarcaros en un viaje al pasado en el que reencontraros con una serie de personajes, como la profe de tercero, el dependiente del videoclub del barrio e incluso Espinete.

Apto para todos los públicos, esta exposición busca, además de despertar las memorias de aquellos que vivieron la época, invitar a los más jóvenes a conocer cómo fue la infancia de sus padres y abuelos, convirtiendo la visita en una experiencia inmersiva y compartida entre generaciones.

Cuando visitar esta exposición llena de recuerdos

El recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media y el acceso es libre hasta completar aforo. La muestra puede visitarse de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.00 h, y los domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 h. 'Yo fui a E.G.B.' estará disponible hasta el 30 de agosto, en la Sala 1 del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque.

Ayuntamiento de Madrid Yo fui a E.G.B.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' (Sala Alcalá 31); 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo) o 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo).

NO TE LO PIERDAS: Uno de los museos más bonitos de Madrid abre gratis este verano: tiene una exposición de PHotoESPAÑA y una romántica cafetería secreta en su jardín