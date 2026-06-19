Ideal para compartir, la combinación cremosa y crujiente destaca por su sabor y textura

Con la llegada del verano, qué mejor que disfrutar de un buen dulce. Con populares opciones como las 'cheesecakes' o los emblemáticos churros con chocolate, ante este calor, los productos más refrescantes están a la orden del día. Ya se ha consolidado como uno de los postres más deseados de una conocida pastelería artesanal, además de ser uno de los grandes éxitos online. ¿Lo mejor? Su fórmula, tan sencilla como irresistible.

Balbisiana

Así es la tarta helada que triunfará este verano

La tarta cookie helada de Balbisiana se presenta como el nuevo postre de moda en Madrid. Dos cookies artesanas de gran formato con pepitas de chocolate que esconden en su interior una generosa capa de nata y dulce de leche, creando así una combinación cremosa y crujiente, y que destaca por su sabor y textura.

El verdadero giro llega al meterla en el congelador, pues la tarta se transforma en el postre helado perfecto para cortar en trocitos: una especie de sándwich helado gigante con alma de tarta y sabor a cookie recién hecha, ideal para compartir. Con un coste de 29,95 €, más allá de Madrid, Balbisiana realiza envíos refrigerados a toda la Península.

Balbisiana

Las mejores pastelerías y confiterías de Madrid

La capital cuenta con algunos de los mejores obradores donde disfrutar de una amplia variedad de dulces. Entre las pastelerías y confiterías más destacadas de Madrid se encuentran Estela Hojaldre, La Duquesita, Obradores Madrid, Nunos, Maison Kayser, La Mallorquina, Motteau, Chantilly, Motteau o Ascaso.

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