Con un proyector original de 35 mm, el objetivo es la conservación y difusión del rico patrimonio cinematográfico nacional

Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, al aire libre o en emblemáticos edificios. Con proyecciones gratuitas o de pago, Madrid se llena así de pantallas a lo largo de los próximos meses.

Comunidad de Madrid Águila Mueve

Estos clásicos del cine español se proyectarán en Madrid

La sexta edición de 'Águila Mueve' se traslada al Madrid de los años 50, recuperando tres clásicos del cine nacional, bajo la dirección de Carlos Saura y José Antonio Nieves Conde. El patio del complejo El Águila se convierte en un popular cine de verano, que contará con un elemento muy destacado: un proyector original de 35 mm.

En colaboración con la Filmoteca Española, esta se convierte en una apuesta conjunta por la conservación y difusión del rico patrimonio cinematográfico español. En total, se proyectarán tres largometrajes de forma gratuita, hasta completar aforo, como son 'Surcos', de José Antonio Nieves Conde (2 de julio, 22.00 h); 'El inquilino', también de José Antonio Nieves Conde (3 de julio, 22.00 h) y finalmente 'Los golfos', de Carlos Saura (4 de julio, 22.00 h), con presentación de Valeria Camporesi.

Filmoteca Española Los golfos

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

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