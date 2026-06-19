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Este pequeño festival convierte Madrid en Nueva Orleans: varias bandas internacionales y un concierto gratuito de jazz en el parque del Retiro

Los músicos de referencia se unen a artistas locales para crear momentos únicos, donde el swing invita a bailar

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Hot Jazz Union
Hot Jazz Union | Hot Jazz Union
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Desde un pequeño y escondido café hasta grandes espacios con capacidad para más de 2.000 personas, existen infinidad de salas de conciertos en Madrid donde es posible asistir a una buena actuación musical. Disfrutar de la música en directo sigue siendo uno de los mejores planes si estás en la capital, gracias al paso por los distintos escenarios de grupos internacionales, cantautores y bandas.

Gumbo Jam
Big Mama Ballroom

Llega a Madrid un nuevo festival dedicado al jazz

Nuevo festival que nace con el deseo de traer a Madrid la esencia del jazz tradicional, a lo largo de varias jornadas, MadriNOLA cuenta con las actuaciones de músicos europeos de referencia, que se unen a artistas locales para crear momentos únicos, entre conciertos, 'jams' y espacios de transmisión.

Swing for Kids
Swing for Kids

El objetivo de MadriNOLA es ofrecer una música viva, libre y profundamente humana, que desde sus orígenes en Nueva Orleans celebra el encuentro y la improvisación. Más que un festival, busca ser una experiencia compartida, un lugar donde la música se vive de cerca, donde el swing invita a bailar y donde curiosos y apasionados se encuentran en una misma energía cálida, abierta y vibrante.

Cómo conseguir entradas para el festival MadriNOLA

El nuevo festival MadriNOLA se celebrará hasta el domingo 21 de julio en distintas salas de música de la capital, como Galileo Galilei, la Sala Clamores, Big Mamma Ballroom, Club Babylon e incluso la Plaza de Galicia, ubicada dentro del Parque de El Retiro. Aunque algunas actuaciones son gratuitas, otras requieren la compra previa de entradas.

Los mejores festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como Iberdrola Music Festival, La Carbonería del Galván, Río Babel, Mad Cool o Noches del Botánico.

NO TE LO PIERDAS: Cierra esta emblemática sala de conciertos de Madrid tras más de 25 años: "nos vamos a regalar una buena despedida en estos meses que quedan"

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