El nuevo punto de encuentro al noroeste de Madrid ya ha plantado sus parasoles al borde del agua para los días de sol que vienen. Porque aquí siempre es verano. Ese es el espíritu festivo y la atmósfera de tranquilidad en esta recién inaugurada terraza, aclimatada para que podáis ir durante todo el año, que se despliega al borde de un lago (artificial) y donde los famosos cielos de Madrid, ante la ausencia de edificios colindantes, son coprotagonistas.

500 metros cuadrados, distribuidos en varios espacios exteriores pero también bajo techo (territorio abonado para su music bar), celebran la vida mediterránea, la de un tardeo especial entre amigos (viernes y sábados el lugar desempolva la pista hacia la noche con pequeños conciertos a las 18.30h.), las comidas en familia y el brunch de fin de semana. Ahora mismo, de hecho, su horario se concentra. Arrancan el jueves por la tarde y terminan el domingo. Sus responsables, propietarios de sellos tan populares como Bareto o Barbillón, conocen bien la zona y qué buscan los clientes en esta nueva y exclusiva ubicación (también gestionan locales en La Moraleja, Boadilla del Monte o Majadahonda).

Abre la terraza de moda en el centro comercial más premium de Madrid

En LaFinca (Av. De Luis García Cereceda, 5), ese "destino de experiencias premium" abierto en Pozuelo, acaba de abrir sus puertas Ó Terraza & Music Bar. Aquí la tilde se pone en el ambiente vengas a desayunar, a comer o a tomarte la primera copa de la noche, que puede ser desde un trago clásico -del Moscow mule al Dry martini- a un cóctel de autor (con o sin alcohol) con nombres que invitan a la desconexión: Isla Bella, Sol Mestizo, Helenico... Se sirven entre los 9 y 11 euros, precios honestos para el emplazamiento. Aunque conscientes de formar parte de un ecosistema de bolsillos amplios, sus responsables buscan desplegar una oferta versátil, heterogénea y asequible de saque y, a partir de ahí, que cada uno extienda la comanda hasta donde quiera. Porque la propuesta es suficientemente ancha para disparar la cuenta final.

Cómo es la carta en el nuevo restaurante del exitoso grupo Barbillón

Si seguimos hablando de precios, la bodega mantiene esa misma línea. No hay mucha profundidad (mandan las bodegas reconocibles) pero la lista empieza rondando los 30 euros por botella y se estira hasta superar los 200 € con etiquetas clásicas de relumbrón como La Nieta o Valbuena 5º Año. En el apartado sólido la carta es eminentemente mediterránea y empieza con producto de primer nivel que no necesita pasar por cocina (gamba blanca de Huelva, ostras Gillardeau, cecina de wagyu A5, anchoa 00...).

Platos al medio, sean raciones o principales, gobiernan el último proyecto del grupo. Entre los de mayor peso no es fácil elegir. Muchas recetas atractivas estrenan estas acogedoras mesas junto al agua. Pollo coquelet asado sous vide, lasaña de centollo gallego o falso risotto de bogavante se suman a piezas infalibles para compartir como una lubina a la sal o el lomo bajo de vaca al josper. Pero también se puede llegar hasta aquí (reservas en el 91 049 24 21) para disfrutar simplemente de un fino aperitivo, picar algo bajo las sombrillas mientras se disfruta de unas plácidas y azuladas vistas, o, como decíamos, reservar una mesa con la intención de cenar ligero durante la puesta de sol (una tabla de quesos, un puerro confitado y unos huevos fritos con chipirones a la andaluza, por ejemplo).

