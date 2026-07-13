El objetivo es facilitar el acceso a la cultura y favorecer el descubrimiento de nuevas disciplinas artísticas entre las generaciones más jóvenes

El Ayuntamiento de Madrid ampliará hasta los 30 años la edad máxima para acceder al programa JOBO, el bono joven cultural municipal que permite disfrutar gratuitamente de la programación de siete espacios culturales municipales. Esta medida entrará en vigor en la próxima temporada 2026-2027.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura y favorecer el descubrimiento de nuevas disciplinas artísticas entre las generaciones más jóvenes. Además, el sistema de reserva de entradas se ha optimizado con el ánimo de prevenir el absentismo en las entradas reservadas a través de JOBO y facilitar su máximo aprovechamiento.

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Podéis acceder de forma gratuita, de lunes a viernes, a la programación propia de Nave 10 Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Teatro Circo Price, Cineteca Madrid y Centro Danza Matadero. Podéis obtener una entrada por espectáculo y asistir a un evento al día, siempre dentro de las actividades incluidas en el programa y hasta completar el cupo reservado para JOBO.

© Juan Antonio Díaz Pelo de Tormenta. Homenaje a Francisco Nieva

Cómo funciona JOBO

El bono puede solicitarse online o de forma presencial. Una vez validado el registro, podréis acceder con vuestra cuenta personal para descargar gratuitamente las entradas disponibles para la programación adherida al programa. Las entradas pueden reservarse desde 10 días antes de la celebración de cada espectáculo y son personales e intransferibles.

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