El club madrileño ha montado una gran carpa para los amantes del 'house', 'techno' y 'hardstyle'

La vida nocturna madrileña se presenta como una de las más atractivas a nivel internacional. Macrodiscotecas donde darlo todo sobre la pista de baile, clubs y bares donde pasar algunas de las mejores noches de tu vida, qué mejor que ir de fiesta por algunos de los mejores locales de la capital.

Area 19. Fabrik

Esta conocida macrodiscoteca se prepara para el verano

Con la llegada del sol y el calor, FABRIK cambia de cara y en junio y julio se transformará en un recinto para festivales de música. La discoteca madrileña organizará un total de cuatro festivales 'open air', recibiendo a más de 40.000 personas con eventos de varios géneros de la electrónica, tales como el 'house', el 'techno' y el 'hardstyle'.

Así, ya han arrancado las obras de adaptación en sus instalaciones, que incluye el acondicionamiento de sus jardines y zonas de descanso al aire libre, y el levantamiento de un enorme escenario en la zona conocida como 'Area 19'. En ella, FABRIK construirá un escenario de 24 metros de ancho y 15 de alto, con 300 metros cuadrados de pantallas LED, 350 focos de luz y estética tecnofuturista.

Como parte de la programación de festivales de FABRIK, visitarán Madrid algunos de los djs internacionales que este verano protagonizarán la temporada de discotecas de Ibiza, tales como el británico Carl Cox; el australiano FISHER, o Gordo, que tiene previstas diez actuaciones en la isla.

FABRIK

Las mejores discotecas de Madrid

Si lo tuyo es darlo todo sobre la tarima durante la noche, Madrid es tu ciudad ideal. Con un amplio listado de discotecas y clubs donde darlo todo, entre los más recomendados se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

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