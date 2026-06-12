Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, al aire libre o en emblemáticos edificios. Con proyecciones gratuitas, varias plazas del centro de Madrid se llenarán de pantallas a lo largo de los próximos meses.

Sony Pictures

Estas plazas de Madrid se convierten en un cine de verano

Tres enclaves emblemáticos del distrito Centro, como son la plaza de Barceló, la plaza de la Corrala y Las Vistillas, acogerán la programación de proyecciones cinematográficas gratuitas a lo largo de los meses de junio y julio. Este año, la cartelera del cine de verano incluye largometrajes de aventuras, animación, drama y comedia.

Las películas se proyectarán a partir de las 21.00 h. Este año, en la plaza de Barceló podréis disfrutar de largometrajes como 'Sonic 3, la película' (12 de junio), 'Una película de Minecraft' (19 de junio), 'Superman' (26 de junio) y 'Thelma: la venganza nunca ha sido tan dulce' (3 de julio). Por otra parte, en la plaza de la Corrala, podréis disfrutar de la proyección gratuita de 'Misión Imposible: sentencia final' (4 de julio), ' Menudas piezas' (10 de julio), ' Gran premio a todo gas' (17 de julio) y 'Los Exploradores' (24 de julio).

Paramount Pictures

Las Vistillas acogerá sesiones los domingos de julio, que arrancarán el día 5 con 'F1: la película' Completan el cartel 'Agárralo como puedas' (12 de julio), 'Gladiator II' (19 de julio) y 'Jurassic World: el renacer' (26 de julio). Esta iniciativa, que se celebra cada verano, brinda a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar del cine al aire libre en algunos de los enclaves más representativos del distrito de Centro.

Universal Pictures España

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, o CinePlaza Matadero.