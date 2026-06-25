La música de cámara volverá a ser la gran protagonista del verano madrileño. La Fundación Katarina Gurska ha anunciado la programación del ciclo 'Caprichos del Romanticismo 2026', que este año se presenta como una edición muy especial al desarrollarse en diferentes sedes históricas y emblemáticas de la capital.

Centro Superior KATARINAGURSKA Caprichos Musicales

Así será la nueva edición de este ciclo de conciertos gratis

El programa, compuesto de siete conciertos, se reparten en instituciones como el Instituto Internacional, la Capilla del Museo de Historia de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo del Romanticismo, que volverá a acoger los conciertos de clausura del festival. Estos escenarios abren así sus puertas al talento de destacados jóvenes intérpretes.

A lo largo de la programación de 'Caprichos del Romanticismo', ciclo que se celebrará entre los días 30 de junio y 9 de julio, podréis disfrutar del sonido de instrumentos como violonchelo, piano, guitarra, clarinete o viola, y la interpretación de piezas como 'Concierto en Si menor, Op. 104' (A. Dvořák); 'Fantaisie Dramatique Op. 16' (N. Coste); 'Papillons, Op. 2' (R. Schumann) o 'Preludios' (S. Rachmaninov), entre otras.

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Cómo conseguir entradas para 'Caprichos del Romanticismo'

Todos los conciertos del ciclo serán de entrada libre hasta completar el aforo de cada recinto. El Instituto Internacional ofrece la posibilidad de reservar entrada previa mientras que, la reserva de entradas para los conciertos en la Real Academia de Bellas Arte estará disponible una semana antes de cada concierto.

Al celebrarse en diferentes espacios de acogida, cada sede contará con horarios específicos. Siempre que el aforo no se haya completado, podréis acceder directamente a los conciertos sin necesidad de reserva de entradas.

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