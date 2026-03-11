Según un ranking elaborado por Time Out, donde destaca la escena cultural, la vida nocturna o el esperado regreso de la Fórmula 1

Un año más, volvemos con el listado de las 'Mejores Ciudades del Mundo'. Para este 2026, la que ya es nuestra octava edición, el puesto más alto del ranking lo ocupa Melbourne (Australia). Y el podio lo completan Shanghái (China) y Edimburgo (Escocia). Pero, entre las 50 ciudades que ocupan tan selecto listado, también se encuentra Madrid.

El Palacio Real desde los Jardines de Sabatini

Lo mejor de las ciudades es su capacidad de reunir a gente. Por eso, cada año brindamos por ellas con nuestro ranking anual definitivo, elaborado a partir de una amplia encuesta realizada entre habitantes de ciudades de todo el mundo. Y, más allá de qué es aquello que las personas aman de sus ciudades, como la vida nocturna, los museos o los parques, buscamos ir más allá, profundizando sobre cómo se siente vivir allí, la asequibilidad, la calidad de vida o la felicidad. Este año, hemos ampliado la encuesta, para incluir aspectos como el amor, el romance y el sentimiento de comunidad.

Así, las 50 ciudades que han entrado en la lista de este año lo han logrado gracias a las opiniones de más de 24.000 personas, repartidas en 150 ciudades de todo el mundo que, junto a las valoraciones de más de un centenar de expertos urbanos de Time Out, dan como resultado un recorrido por los mejores lugares para vivir y explorar en 2026.

Foto: Shutterstock

Madrid, entre las mejores ciudades del mundo

Sin duda, Madrid, en el puesto 19, es una de las ciudades más acogedoras del mundo y aunque, la vivienda no pare de encarecerse, sigue siendo relativamente asequible en comparación con otras capitales europeas. En cuanto a gastronomía, vida nocturna y cultura, desde luego que en la capital española puedes obtener mucho por tu dinero.

Cada semana, los madrileños acuden en masa a encantadores bares de vino natural, como Bar-Vi, y a modernos restaurantes, como Ome, además de galerías de arte instaladas en antiguos talleres mecánicos en barrios alejados del centro. También es una de las mejores ciudades para pasear, y ambiciosos proyectos como el soterramiento de la autovía A-5 y la creación del Parque Castellana ayudarán a que sea aún más verde.

Por otra parte, la temporada de festivales de verano regresa de forma emocionante, con megaconciertos de grandes estrellas como Bad Bunny (con nada menos que diez actuaciones en la ciudad). En mayo debutará un enorme festival gastronómico al aire libre, el Ñam Ñam Festival. Pero, sin duda, el gran acontecimiento de este año es el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad, después de más de 40 años, con un nuevo circuito que recorrerá algunas calles públicas.

Las respuestas de los vecinos han consolidado a Madrid como la capital del arte de España, con un impresionante 91 % que afirma que la escena cultural de la ciudad es "buena" o "increíble". Comer fuera ha recibido el visto bueno del 86 % de los encuestados, mientras que el 79 % ha valorado muy positivamente la vida nocturna de Madrid. En resumen, Madrid es un auténtico todoterreno.

Otras ciudades españolas que forman parte del prestigioso listado elaborado por Time Out son Valencia, en el puesto 21, que destaca por sus playas y por su deliciosa escena gastronómica (con la paella como plato estrella), y Bilbao, como número 27, por sus espectaculares vistas, su gran oferta de pintxos y su amplia oferta cultural y musical.

Photograph: dimbar76 / Shutterstock

Estas son las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out

Melbourne (Australia). Shanghái (China). Edimburgo (Escocia). Londres (Reino Unido). Nueva York (Estados Unidos). Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Ciudad de México (México). Bangkok (Tailandia). Seúl (Corea del Sur). Tokio (Japón).

*Podéis consultar el listado completo de ciudades aquí.

