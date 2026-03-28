De la mano de Patrimonio Nacional, se puede apreciar la innovación técnica, excelencia artesanal y una marcada dimensión estética

Si eres amante del arte, Madrid es tu ciudad. Repleta de históricos museos y creativas galerías, la capital acoge una gran variedad de exposiciones temporales, al igual que una potente colección permanente, en museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza, entre muchos otros y, a las que ahora, se suma una nueva muestra, dedicada a un objeto muy curioso: los relojes.

Reloj de sobremesa 'El Genio de las Artes', Louis Moinet y Pierre-Philippe Thomire. Patrimonio Nacional, Mario Sedeño

Relojes históricos protagonizan esta nueva exposición en Madrid

La Galería de las Colecciones Reales acoge la exposición temporal 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', una muestra que reúne una selección de 20 relojes y piezas decorativas procedentes de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid, y que permiten trazar una panorámica completa de la relojería decimonónica, tanto desde el punto de vista técnico como estético.

Desde algunos relojes de caja alta, en madera, hasta otros de pared y, especialmente, de sobremesa, elaborados en bronce, mármol o porcelana, la exposición recorre estilos, materiales y soluciones artísticas que marcaron la producción relojera de la época, acercando también a curiosos y visitantes a un patrimonio que combina innovación técnica, excelencia artesanal y una marcada dimensión estética.

Reloj de sobremesa, primer cuarto del siglo XIX. Patrimonio Nacional

Cuándo se puede visitar la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales'

Esta nueva muestra se puede visitar en la Galería de las Colecciones Reales, hasta el 20 de septiembre. Para acceder, tan solo es necesario adquirir una entrada al museo, que abre sus puertas de lunes a sábados, de 10.00 a 20.00 h, y domingos y festivos, de 10.00 a 19.00 h.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) o 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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