Seréis invitados a visitar el showroom de Phaethon, una empresa tecnológica ficticia que presenta su innovación más revolucionaria hasta la fecha

Conocida por ser una de las series más atrevidas, distópicas e ingeniosas (y, en algunas situaciones, incluso demasiado realista), la primera experiencia inmersiva basada en el exitoso universo de 'Black Mirror' llega a Madrid, pensada para grupos de hasta seis personas, y donde os podréis convertir en los protagonistas de una historia completamente nueva e independiente de la popular serie.

The Black Mirror Experience

'Black Mirror' se transforma en una experiencia inmersiva en Madrid

El Espacio Delicias se encargará de acoger 'The Black Mirror Experience', pensada para los amantes del entretenimiento 'indoor'. Esta aventura híbrida, física y digital tiene una duración aproximada de 60 minutos, e invita a explorar el papel que la tecnología y la inteligencia artificial desempeñan en la sociedad actual.

Así, seréis invitados a visitar el showroom de Phaethon, una empresa tecnológica ficticia que presenta su innovación más revolucionaria hasta la fecha: Life Agent, el compañero de IA más avanzado jamás creado, está diseñado íntegramente para hacer tu vida más fácil. Desarrollada por Banijay Live Studio, en colaboración con Univrse, pioneros en tecnología de realidad virtual interactiva sin cables, esta se convierte en la primera experiencia de entretenimiento ambientada en el universo de Black Mirror.

The Black Mirror Experience

Cómo conseguir entradas para The Black Mirror Experience

El Espacio Delicias acogerá The Black Mirror Experience a partir del próximo 4 de junio. Pensada para grupos de hasta seis participantes, y edad mínima de más de 12 años, las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 19 euros.

Las mejores exposiciones inmersivas que puedes ver en Madrid

Los museos de Madrid ofrecen todo tipo de exposiciones inmersivas. Actualmente, entre las más destacadas, se encuentran 'De Monet a Kandinski. Arte revolucionario' (Nomad Museo Inmersivo) o 'Cleopatra' (MAD Artes Digitales).

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