Fundación Casa de México en España acoge la tercera edición de la Semana del Cine Mexicano en Madrid, que se celebrará del 25 de junio al 05 de julio en 12 salas de cine de Madrid. Consolidada como una de las principales plataformas de exhibición del audiovisual mexicano en España, esta nueva edición reunirá más de 40 títulos, con una programación que abarca lo mejor del cine contemporáneo y clásico producido en México.

Casa de México en España Semana del cine mexicano

Así será este ciclo dedicado al cine mexicano

Durante 11 días, espacios emblemáticos como la Academia de Cine, Cine Doré, Sala Berlanga, Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Sala Equis, Cine Yelmo Ideal, Cibeles de Cine y la propia Fundación Casa de México en España, entre otros, acogerán proyecciones, encuentros con creadores, clases magistrales y actividades especiales. Las sedes participantes ofrecerán sesiones accesibles y, en algunos casos, gratuitas.

La programación está articulada en cuatro grandes secciones: estrenos de ficción, estrenos documentales, sesiones especiales y una retrospectiva dedicada a Silvia Pinal, figura imprescindible de la cinematografía mexicana e ícono del cine internacional. La retrospectiva de esta tercera edición, comisariada por Roberto Fiesco, propone un recorrido por las distintas etapas de una trayectoria excepcional que abarcó más de seis décadas y que convirtió a Pinal en una de las intérpretes más versátiles y queridas del mundo hispanohablante.

Casa de México en España Semana del cine mexicano

Como parte de su apuesta por acercar el cine mexicano a públicos de todas las edades, esta edición incorpora también dos actividades familiares inspiradas en el universo cinematográfico. El sábado 27 de junio se celebrará '¡Shhhh! Acción sonora: Taller de foley y efectos de sonido', una actividad participativa en la que los más pequeños pueden descubrir cómo se crean los sonidos que dan vida a las películas mediante técnicas utilizadas en la industria audiovisual. Por otra parte, el sábado 4 de julio tendrá lugar '¡Vístete de película!: Vestuario para personajes únicos', un taller creativo que invitará a las y los participantes a explorar el diseño de vestuario y la construcción de personajes a través de la imaginación, el juego y la expresión artística.

Cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

NO TE LO PIERDAS: Más de 100 películas al aire libre: este fin de semana vuelve al parque el cine de verano más veterano de Madrid