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Mejor que un tardeo: esta es la fiesta clandestina con cena y DJ más elegante de Madrid para estrenar la primavera

Uno de los hoteles más carismáticos de Madrid arranca un sábado de marzo su serie 'Kitchen Party'

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Rosewood Villa Magna
Rosewood Villa Magna
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La fiesta se sofistica como ocurre con todo lo que sucede en este exquisito e imponente hotel de Madrid. Uno de los espacios gastronómicos que alberga se transforma por una noche (de momento, porque esto quieren que tenga continuidad) en el refugio perfecto para empezar la noche. Si eres de lo que se apunta a un tardeo, te interesa este plan que puedes arrancar temprano (a las 20.00 horas ya tienes tu mesa si quieres).

Rosewood Villa Magna
Rosewood Villa Magna

Amplias mesas repletas de velas, una sesión DJ que va animándose conforme se alarga la noche y un cóctel de bienvenida para ir calentando la atmósfera desde los primeros beats. El nuevo lujo es tener todo en un mismo espacio (hablamos de la comida y la fiesta) y si la atmósfera tiene algo de clandestino, de efímero, pues mejor. Y así es la Kitchen Party que se ha organizado para este marzo en Las Brasas de Castellana, el sofisticado restaurante del Rosewood Villamagna. 

Cuánto vale y cómo es el menú de esta Kitchen Party  

Dicho queda. Todo empieza con un cóctel y sigue con varios entrantes donde no falta la tan de moda gilda, en su formato más gourmet, ni un escaparate de toda esa materia prima que manejan en estas cocinas. Por ejemplo, unos carabineros. Cada pase llega armonizado con copas de vino seleccionadas por el sumiller de la casa. Solomillo Wellington y vieiras gratinadas serán algunos de los platos principales antes de que la música gane protagonismo y los clientes, ya convertidos en invitados a una fiesta doméstica de primer nivel, escojan entre un milhojas de frutos rojos o una tarta de texturas de chocolate. Este menú nocturno (85 euros) sólo se servirá el próximo sábado 21 de marzo. Planazo para estrenar la primavera alrededor de una mesa comiendo, bailando, conversando...  

Rosewood Villa Magna
Rosewood Villa Magna

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