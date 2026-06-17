En esta edición se encontrarán dos referentes de la pizza popular italiana, que contarán con su propio espacio

La pizza, quizás el plato italiano más famoso del mundo, ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de ser 'fast food' a convertirse en auténtica delicia salida de un horno de leña. Ya no es solo una recurrente comida a domicilio el día que no te apetece hacer la cena, la noche del partido o cuando estás de resaca, ahora incluso muchos restaurantes italianos se esfuerzan en crear la pizza perfecta.

Pizzas de Nápoles y Roma gratis en esta celebración en Madrid

Organizada por Fratelli Figurato como parte de la programación oficial de Pizza Week de 50 Top Pizza, la 'Festa della Pizza' regresa por tercer año como una de las citas más esperadas para los amantes de la gastronomía italiana en Madrid. Bajo el lema '¿Romana o napoletana? Lo importante es que sea buena', en esta edición se encontrarán dos referentes de la pizza popular italiana, como son Fratelli Figurato y L'Elementare.

Fratelli Figurato

Roma y Nápoles. Dos estilos aparentemente opuestos. Por un lado, la pizza romana, fina y crujiente. Por otro, la pizza fritta napolitana, suave, contundente y profundamente ligada a la tradición callejera del sur de Italia. Para la ocasión, L'Elementare viajará desde Roma, participando en una noche que busca acercar al público dos de las expresiones más representativas de la pizza popular italiana.

Diseñada como una auténtica 'sagra' de pueblo italiana, durante esta celebración podréis disfrutar, de forma gratuita, de pizza tonda romana, pizza fritta napolitana, cerveza de barril y las tradicionales bombas rellenas de Nutella. Al acceder al local, recibiréis tres tickets (pizza romana, pizza fritta napolitana y cerveza).

Cada especialidad contará con su propio espacio y serán los propios pizzaioli quienes preparen y entreguen las pizzas llamando a cada persona por su nombre, recreando así el ambiente único de las fiestas populares italianas. Además, durante toda la noche, habrá actuaciones en directo con repertorio tradicional napolitano y 'stornelli romanos', un DJ set italiano, sorteos y otras sorpresas.

Mirko Rizzo

Cómo disfrutar de esta fiesta gastronómica italiana única

Con acceso gratuito, previo registro, las inscripciones ya están abiertas. Una vez completado el acceso preferente, la entrada se gestionará por orden de llegada y según disponibilidad de aforo. Además, cada 15 minutos, los pizzaioli saldrán al exterior a repartir pizzas romanas y pizzas frittas para que también puedan participar quienes estén esperando en la cola o quienes se acerquen a vivir el ambiente del evento.

La 'Festa della Pizza' se celebrará en Pizzeria Friggitoria (Av. de Filipinas, 14) a partir de las 20.00 h, el próximo 25 de junio.

Las mejores pizzerías de Madrid

Este conocido y versátil icono de la cocina italiana es posiblemente el más popular del mundo (con permiso de las hamburguesas). Entre los mejores restaurantes donde comer las pizzas más deliciosas de Madrid, que acompañan a la 'Búfala Fest' de Baldoria, se encuentran Baldoria, Parking Pizza, Hot Now, Can Pizza, Pizza Posta o Éccolo.