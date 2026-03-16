Alta costura dulce. Esta reunión tenía que llegar. Más aún cuando el que internacionalmente es el queso español más premiado se lanzó a abrir su propia tienda en Madrid. Y lo hizo en un puesto de mercado que ya es uno de los grandes refugios en el barrio de Salamanca para todo amante del queso. Aquí las piezas que lucen las estanterías de sus cámaras están afinadísimas para que te montes en casa una tabla de quesos exquisita y diferente. En este rincón del mercado de La Paz no existe el riesgo a equivocarse.

Adiano

Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva tarta de queso de Álex Cordobés

Los responsables de Adiano, una quesería artesana de fama mundial nacida en El Robledo (Ciudad Real), se unen a la marca estrella en tartas de queso de Madrid, Álex Cordobés. O viceversa. Una vez más el orden de los factores no altera el producto. Una pieza, eso sí, efímera y de producción muy limitada donde la profundidad aromática y complejidad del manchego dan otro vuelo a la cremosidad habitual que manda en todo lo que hornean aquí. En esta ocasión únicamente se presentará en formato pequeño (para dos personas) a un precio de 15 euros.



Al contrario de otras ediciones que se ha sacado de la chispera nuestro rey midas de las tartas de queso, no tendréis unas horas sino varios días para haceros con esta codiciada joya para sacar a la hora del postre en casa. Sólo habrá un único tamaño pero la venta se extiende del 19 al 22 de marzo y además estará disponible tanto en los locales de AC (Velázquez, 60y Las Rozas Village) y en el puesto del mercado de La Paz (Ayala, 28). Dulzor contenido, elegancia salina y una persistencia larga y envolvente, dicen ellos. Volarán pero habrá que intentar probarlo para ver si es verdad, ¿no?

Álex Cordobés y Adiano

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