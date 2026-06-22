A través de distintas propuestas, esta exposición plantea nuevas miradas sobre el patrimonio histórico y su relación con la creación contemporánea

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Con un enorme cartel de espectáculos, obras de teatro y musicales o conciertos, entre algunas de sus propuestas culturales más destacadas se encuentran los museos y galerías. Repletas de piezas llenas de historia, e innovadoras propuestas que buscan ir más allá de los estándares creativos, con tan solo dar un paseo por la ciudad ya puedes disfrutar de creativas composiciones.

Galería de las Colecciones Reales Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas

La Galería de las Colecciones Reales celebra su tercer aniversario

Con motivo del tercer aniversario de su apertura, la Galería de las Colecciones Reales acoge ahora 'Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas', una exposición que, a través de distintas propuestas fotográficas, plantea nuevas miradas sobre el patrimonio histórico y su relación con la creación contemporánea.

En la Sala de los Austrias se exhibe 'Puente de fierro, Villalar de los Comuneros, primavera de 1521', perteneciente a la serie 'Campos de batalla' (1994-2016), de la que son autores Bleda y Rosa. La obra se sitúa en uno de los episodios decisivos del inicio del reinado de Carlos V: la revuelta de los Comuneros de Castilla. María Bleda y José María Rosa busca, a través de la imagen de un campo de cereal segado, fragmentado en dos ventanas, evocar la herida de la derrota comunera en el siglo XVI, rodeada de piezas relacionadas con el poder real que no consiguieron vencer.

En la misma sala, el fotógrafo José Manuel Ballester desnuda digitalmente 'El jardín de las delicias', de El Bosco, junto al tapiz flamenco expuesto en la Galería. En 'El jardín deshabitado', Ballester despoja de figuras el mundo imaginado por El Bosco y deja al descubierto un jardín suspendido y silencioso, donde emergen la geometría y los recorridos visuales de la composición original.

Galería de las Colecciones Reales Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas

Por otra parte, la Sala de Borbones reúne 17 fotografías del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso realizadas por Teo Barba en 2017 para la serie 'Real. De los Sitios Reales y Los Reales Sitios', donde el artista juega con el doble significado del término 'real', asociado tanto a la monarquía como a la supuesta objetividad de la fotografía. Barba reivindica la subjetividad de la mirada al mostrar la residencia de verano de Felipe V bajo la dureza invernal de la sierra de Guadarrama, alejándose de las imágenes idealizadas del palacio y sus jardines.

Completa la exposición 'Tropologías I. Untitled II', de Andrés Pachón, una obra de 2013 en la que el artista cuestiona la aparente neutralidad de la representación antropológica y etnográfica de las imágenes del siglo XIX. La pieza reelabora una fotografía tomada por Fernando Debas en 1887, quien recreó en su estudio madrileño una escenografía selvática para retratar a indígenas filipinos durante la etapa colonial española. Pachón pone así de relieve la construcción artificial de la representación y la falsa ilusión de autenticidad en las imágenes históricas.

Cuándo visitar ' Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas'

'Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas' se podrá visitar en la Sala de los Austrias y la Sala de los Borbones hasta el día 13 de septiembre. La Galería de las Colecciones Reales abre sus puertas de lunes a sábados, de 10.00 a 20.00 h, y domingos y festivos. de 10.00 a 19.00 h. La muestra se puede visitar gratis, con la entrada a la Galería, que tiene un coste que ronda los 14 € (con opción a distintos descuentos.

Galería de las Colecciones Reales Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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