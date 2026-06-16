Forma parte de las actividades paralelas de la exposición 'Arte Urbano. De los orígenes a Banksy'

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Con un enorme cartel de espectáculos, obras de teatro y musicales o conciertos, entre algunas de sus propuestas culturales más destacadas se encuentran los museos y galerías. Repletas de piezas llenas de historia, e innovadoras propuestas que buscan ir más allá de los estándares creativos, con tan solo dar un paseo por la ciudad ya puedes disfrutar de creativas composiciones, un papel que juegan las obras de arte urbano.

Arte urbano. De los orígenes a Banksy (Fundación Canal).

Madrid se convierte en el lienzo de Suso33

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, y considerado como uno de los referentes del grafiti, el arte urbano y el muralismo nacional, SUSO33 realizará una nueva intervención artística en directo en Madrid. La entrada de la Fundación Canal se convertirá en su lienzo, donde podréis conocer cómo se construye una obra de arte urbano en tiempo real y disfrutar de uno de los elementos esenciales de esta disciplina artística: su carácter abierto, directo y conectado con la ciudadanía.

Esta acción forma parte de las actividades complementarias de la exposición 'Arte Urbano. De los orígenes a Banksy', que recorre la historia y transformación del arte urbano desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación como uno de los movimientos artísticos más influyentes de nuestro tiempo. Coincidiendo con la intervención de SUSO33, se llevará a cabo una apertura extraordinaria de la exposición en la Sala Mateo Inurria 2 hasta las 21.00 h.

Cuándo podréis ver a Suso33 crear su nueva obra de arte en directo

La intervención artística, que se podrá disfrutar de forma libre y gratuita, se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio, a las 18.30 h, en la entrada de la Fundación Canal.

Madrid esconde una nueva y espectacular obra inmersiva firmada por Suso33

Bajo el nombre 'Las paredes danzan', la pieza se encuentra en la Nave 11 de Centro Danza Matadero, convirtiendo el vestíbulo de la sala en una experiencia inmersiva que dialoga con la arquitectura del entorno y anticipa la vivencia escénica. El objetivo de esta obra de arte es transformar el espacio de tránsito en una escenografía envolvente y dinámica para que el espectador se sumerja en una dimensión vibrante de energía y ritmo. Para ello, el mural representa cuerpos danzantes mediante líneas continuas y gestos pictóricos, creando una relación entre movimiento, espacio, vacío y ritmo.

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