Esta jornada conmemora el estreno en cines de 'Una nueva esperanza', la primera película de 'Star Wars'

El próximo 25 de mayo se celebra a nivel internacional el Día del Orgullo Friki, una fecha señalada en el calendario de los amantes de 'Star Wars', y es que ese mismo día en 1977 se estrenó en cines la primera entrega de la saga, 'Una nueva esperanza'. Esta festividad llega también a Madrid, con la celebración de la VI edición del Orgullo Friki en el centro comercial X-Madrid, que aterriza en la capital con una gran programación de actividades para todos los públicos.

Orgullo Friki. X-Madrid

Este entretenido centro comercial celebra así el Día del Orgullo Friki

Entre los días 21 y 24 de mayo, X-Madrid celebra el Día del Orgullo Friki con una amplia agenda de planes. Entre los más destacados, se encuentra la Feria Friki (del 21 al 24), que contará con más de 35 expositores, y donde podréis comprar todo tipo de artículos, como juguetes, figuras coleccionables o láminas, entre otros; el pasacalles con charanga friki, un evento donde podréis asistir vestidos de vuestro personaje favorito (22 de mayo, a partir de las 18.00 h); clases y exhibición de espadas láser, a cargo de la Escuela Force Combat; el concurso de solistas de K-Pop e incluso un show de improvisación.

Además, la celebración del Orgullo Friki contará con otras actividades, como un 'Meet & Greet' para los más pequeños con Elsa y Kristoff; el Campeonato Nacional de cubos de Rubik o una variedad de talleres, como creación de camisetas, cuadros, dados de rol o figuras en 3D, entre otros.

Orgullo Friki. X-Madrid

Tiendas de Madrid para reivindicar el orgullo friki

Videojuegos, cartas, manga, cómics, juegos de mesa... El universo friki presume y exhibe con honra sus espacios y lugares de encuentro en el centro de Madrid, entre las que recomendamos tiendas y lugares como Metrópolis Center, Chollo Games, Atlántica Juegos, Miniso, OXO Museo del Videjuego, Elektra Cómic o Generación X.

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