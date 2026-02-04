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Madrid

Iglesia de San Manuel y San Benito
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Las iglesias más bonitas de Madrid y cuándo visitarlas

Madrid atesora múltiples, ocultos y sorprendentes lugares sagrados... ¿los conoces todos?

Escrito por A. Martín Larios
Colaboradores: Isabel Gil y María Sanz
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¿Sabrías decir dónde es posible visitar la conocida como 'Capilla Sixtina de Madrid', qué templo clandestino se esconde tras un muro de la concurrida Castellana, en cuál reza habitualmente la comunidad rusa o cuál ofrece Wi-Fi durante las 24 horas del día? La ciudad está repleta de ermitas, parroquias, oratorios y capillas. Algunas son emblemáticas y otras prácticamente desconocidas, pero todas tienen en común el contar con patrimonio, secretos y curiosidades que merece la pena conocer. Te presentamos las que para nosotros son las iglesias más bonitas de Madrid. 

Probablemente, hayas pasado por delante de ellas en muchas ocasiones y, distraído como vas, no te hayas dado ni cuenta. Es normal, somo más de apreciar la belleza en otros lugares que en el que desarrollamos nuestro día a día. Por eso, y porque pensamos que, igual que vas a París a ver iglesias, también puedes verlas en Madrid, hemos hecho esta selección que te llevará hasta distintos puntos de la ciudad y también a distintos credos y tiempos. Ahí es nada.

RECOMENDADO: Los parques y jardines más bonitos de Madrid

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Iglesias de Madrid que merecen una visita

Iglesia de San Jerónimo el Real (Jerónimos)

Iglesia de San Jerónimo el Real (Jerónimos)
Iglesia de San Jerónimo el Real (Jerónimos)
Hugo Fernández

Qué encontrarás: iglesia de estilo gótico tardío con influencias renacentistas cuyos orígenes se remontan a la época de los Reyes Católicos, quienes encargaron la construcción de un monasterio de frailes jerónimos que les sirviera de residencia en sus visitas a la ciudad. El monasterio se convertiría en uno de los centros más emblemáticos de la Corte y albergó actos como juras de corona y bodas reales. En los siglos XIX y XX cayó en el abandono y su claustro acabó siendo recuperado e incorporado al Museo del Prado.

Por qué nos gusta: es una de las iglesias más bonitas de Madrid. Llaman la atención las filigranas y la escalinata exteriores y el toque elegante y señorial que le otorgan. Sumémosle a eso un interior en el que lo que más cautiva es su imponente órgano y una ubicación ligeramente elevada que hace que se la divise ya desde la distancia.

Horario de visitas: invierno (16 sept - 14 jun): de lu. a do. de 10 a 13 h y de 17 a 19.30 h | Verano (15 jun - 15 sept): de lu. a do. de 10 a 13 h y de 18 a 20 h.

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Iglesia de San Antonio de los Alemanes (Universidad)

Iglesia de San Antonio de los Alemanes (Universidad)
Iglesia de San Antonio de los Alemanes (Universidad)
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: una iglesia situada en la Corredera Baja de San Pablo, 16 y que forma parte del conjunto hospitalario fundado por Felipe III a principios del siglo XVII. Te toparás con una fachada sobria y sencilla, pero que esconde en su interior lo que se conoce como la 'Capilla Sixtina de Madrid'.

Por qué nos gusta: porque despliega entre sus paredes un auténtico espectáculo pintado al fresco. Elaborados por pintores como Juan Carreño de Miranda, Francisco de Ricci o Luca Giordano, los frescos de la iglesia narran distintos pasajes de la vida y milagros de San Antonio de Padua, santo a la que se dedicó en sus orígenes.

Horario de visitas: de martes a sábado, de 10 a 18 h; y los domingos, entre las 13 y las 16 h. El precio de la entrada es de 12 € e incluye visita combinada a la Iglesia del Monasterio de Benedictinas de San Plácido.

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Cripta de la Catedral de la Almudena (Palacio)

Cripta de la Catedral de la Almudena (Palacio)
Cripta de la Catedral de la Almudena (Palacio)
Shutterstock

Qué encontrarás: la cripta que el arquitecto Francisco de Cubas ordenó construir bajo el templo. Llama la atención por el aspecto tosco que le confiere la piedra de bóveda de cantería con la que fue construida y el tamaño de las más de 400 columnas que pueden contemplarse en su interior.

Por qué nos gusta: una de las mayores criptas de España. Construida en estilo neorrománico, además de los cientos de columnas con sus capiteles, destacan las intervenciones que han llevado a cabo en algunas de sus 20 capillas artistas como Benlliure (para los relieves) o la Casa Maumejean (en las vidrieras, por supuesto).

Horario de visitas: la cripta está abierta de lunes a domingo, de 10 a 14 h y de 16.30 a 20 h.

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Parroquia de San Manuel y San Benito (Recoletos)

Parroquia de San Manuel y San Benito (Recoletos)
Parroquia de San Manuel y San Benito (Recoletos)
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Qué encontrarás: el único edificio español realizado íntegramente en estilo neobizantino y una de las grandes joyas arquitectónicas del siglo XX en la capital (calle Alcalá, 83). Su construcción fue impulsada por Benita Maurici, que en 1902 se comprometía con los Agustinos de la Provincia de Filipinas a construir una iglesia, que serviría de panteón para ella misma y para su ya difunto marido, Manuel Caviggioli. 

Por qué nos gusta: el lema "El que te quiere te espera. ¿Pasas?" da la bienvenida a una de las iglesias más bonitas de Madrid presidida por una majestuosa cúpula cubierta por centenares de mosaicos y unas impresionantes vidrieras que llenan el espacio de luminosidad y alegría. La cúpula costó 130.000 pesetas de la época.

Horario de visitas: la entrada a la Iglesia de San Manuel y San Benito es gratuita. Abre de lunes a sábados, de 8 h a 13 h y de 18 h a 20 h. Domingos y festivos, de 9 h a 14 h y de 18 h a 20 h.

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Parroquia de Santa Bárbara (Almagro)

Parroquia de Santa Bárbara (Almagro)
Parroquia de Santa Bárbara (Almagro)
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: una iglesia que fue mandada construir para esquivar las intrigas palaciegas. Fue la reina Bárbara de Braganza quien dio orden de levantarla para retirarse allí en caso de que su marido, Fernando VI, falleciera. No quería quedar expuesta a los tejemanejes de su suegra, Isabel de Farnesio. No escatimó en gastos, recurriendo a los materiales más caros e incluyendo pinturas de los más famosos artistas de la época.

Por qué nos gusta: además del sepulcro de la reina Bárbara de Braganza, quien finalmente falleció antes que su marido (que también está enterrado allí), de esta iglesia gusta su interior, bien de mármol y con un estilo bastante italiano; pero lo que llama la atención es un exterior donde la fachada, con sus pequeñas torres y su frontón, destila elegancia y la escalinata le otorga un toque de majestuosidad.

Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9 a 13 h y de 17.30 a 20 h; sábados, domingos y festivos, de 10 a 13.30 h y de 18 a 20 h.

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Basílica de San Francisco el Grande (Palacio)

Basílica de San Francisco el Grande (Palacio)
Basílica de San Francisco el Grande (Palacio)

Qué encontrarás: templo de mediados del siglo XVIII que cuenta con la cúpula de mayores dimensiones de España y una de las más grandes del mundo, con 33 metros de diámetro y 70 de altura.

Por qué nos gusta: para empezar, una fachada neoclásica que firma Francesco Sabatini; y para seguir, un rico conjunto arquitectónico y pictórico en su interior, que incluye obras de autores españoles como Goya, Moreno Carbonero o Muñoz Degrain.

Horario de visitas: el coste de la entrada general es de 6 €. Los menores de edad, los pensionistas y quienes acudan en grupo, pueden adquirir la entrada por 3,5 €. El jueves el acceso es gratuito. El museo puede visitarse de martes a sábado, entre las 10.30 y las 14.30 h y entre las 16 y las 18.30 h. En julio, agosto y septiembre, el horario es de 10.30 a 15.30 h.

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Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha

Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha
Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha
Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Foto: Bárbara Marzo

Qué encontrarás: es una de las seis basílicas que se encuentran en Madrid (calle Julián Gayarre, 1) y sostiene este título desde el 12 de noviembre de 1863 a petición de la reina Isabel II, gracia que le fue otorgada por el papa Pío IX. Gestionada por Patrimonio Nacional, está edificada en honor a la Virgen de Atocha, la más antigua patrona de la ciudad, apareciendo ya su culto en época visigoda.

Por qué nos gusta: en la actualidad, podéis dejaros maravillar por sus vidrieras, que representan los misterios del Rosario, según un diseño del pintor Carlos Pascual de Lara. Ah, y esos escudos de piedra que puedes ver en la escalera de acceso al recinto son los mismos que se desplegaban en la fachada del edificio del siglo XVII. Corresponden a la Orden de Santo Domingo y a la villa de Madrid y es lo único que queda de ese edificio.

Horario de visitas: entrar en la basílica es gratis. Podéis hacerlo de lunes a viernes, de 7.45 a 14 h y de 17 a 20.30 h; los sábados, de 11 a 14 h y de 18 a 21 h; y el domingo de 8.30 a 14 h y de 18 a 21 h.

Catedral Ortodoxa de Santa María de Magdalena (Canillas)

Catedral Ortodoxa de Santa María de Magdalena (Canillas)
Catedral Ortodoxa de Santa María de Magdalena (Canillas)
©Asqueladd

Qué encontrarás: en este listado de las iglesias más bonitas de Madrid no podía faltar el segundo templo ortodoxo de la capital tras la Catedral Ortodoxa griega de los Santos Andrés y Demetrio. Realizado en estilo bizantino, el edificio atrae la atención de quienes pasean por la Gran Vía de Hortaleza (número 48) con sus cinco cúpulas doradas, que representan a Cristo y los cuatro evangelistas, y su llamativa estética blanca.

Por qué nos gusta: la pieza estrella de su interior, mucho más sobrio que el exterior, es la pintura de Santa María Magdalena, de la que toma nombre la parroquia, custodiada en los siglos XVIII y XIX por la capilla de la embajada rusa, hasta su exilio a Argentina tras la ruptura de relaciones con la iglesia rusa a finales del XIX.

Horario de visitas: la visita es gratuita. Está abierta miércoles y viernes, de 19 a 20 h; sábados, de 10 a 21 (visitas guiadas en castellano a las 17 h); y domingos entre las 8.30 y las 18 h.

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Iglesia de San Ginés (Sol)

Iglesia de San Ginés (Sol)
Iglesia de San Ginés (Sol)
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Qué encontrarás: una de las iglesias más antiguas de la ciudad y situada en pleno centro de Madrid (calle Arenal, 13). Construida sobre los restos de lo que se cree que fue una ermita mozárabe, está considerada también una de las que más historia y leyendas alberga entre sus muros.

Por qué nos gusta: son muchos los fieles y turistas que acuden diariamente a este lugar, testigo entre otros eventos del bautismo de Quevedo y del matrimonio de Lope de Vega, para admirar obras emblemáticas que acoge en su interior, como 'La purificación del templo', del Greco, o para venerar y pedir favores a la figura de San Judas Tadeo.

Horario de visitas: puede visitarse los lunes, martes, jueves, viernes, de 8.45 a 13 h y de 18 a 20.45 h; los miércoles, de 8.45 a 13.30 h y de 17.30 a 20.45 h; los sábados, de 8.45 a 13 h y de 17.45 a 20.45 h; y los domingos y festivos (incluidas las tardes prefestivos), de 9.45 a 13.45 h y de 17.45 a 20.45 h.

Iglesia del Monasterio de Benedictinas de San Plácido

  • Qué hacer
  • Ciudad
Iglesia del Monasterio de Benedictinas de San Plácido
Iglesia del Monasterio de Benedictinas de San Plácido
Iglesia de San Plácido.

Qué encontrarás: un tesoro del Barroco situado a un paso de la Gran Vía, en pleno barrio de Malasaña. No es solo que sea una de las iglesias más bonitas de Madrid, es que, además, fue declarada Monumento histórico artístico en 1943 por su condición de hito histórico y cultural representativo de la ciudad.

Por qué nos gusta: que no te engañen los materiales sencillos empleados en su construcción porque cuando levantes la mirada te encontrarás con una cúpula y unas bóvedas decoradas con frescos firmados por Francisco Ricci. Fíjate también en el cuadro de la Anunciación en el altar mayor. Fue cosa de Claudio Coello.

Horario de visitas: puede visitarse de martes a sábado, de 10.30 a 14 h y de 15 a 17.30 h; y los domingos entre las 13 y las 16 h. El precio de la entrada es de 12 € (incluye también la visita a la iglesia de San Antonio de los Alemanes).

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