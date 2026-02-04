¿Sabrías decir dónde es posible visitar la conocida como 'Capilla Sixtina de Madrid', qué templo clandestino se esconde tras un muro de la concurrida Castellana, en cuál reza habitualmente la comunidad rusa o cuál ofrece Wi-Fi durante las 24 horas del día? La ciudad está repleta de ermitas, parroquias, oratorios y capillas. Algunas son emblemáticas y otras prácticamente desconocidas, pero todas tienen en común el contar con patrimonio, secretos y curiosidades que merece la pena conocer. Te presentamos las que para nosotros son las iglesias más bonitas de Madrid.

Probablemente, hayas pasado por delante de ellas en muchas ocasiones y, distraído como vas, no te hayas dado ni cuenta. Es normal, somo más de apreciar la belleza en otros lugares que en el que desarrollamos nuestro día a día. Por eso, y porque pensamos que, igual que vas a París a ver iglesias, también puedes verlas en Madrid, hemos hecho esta selección que te llevará hasta distintos puntos de la ciudad y también a distintos credos y tiempos. Ahí es nada.

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