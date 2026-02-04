Qué encontrarás: iglesia de estilo gótico tardío con influencias renacentistas cuyos orígenes se remontan a la época de los Reyes Católicos, quienes encargaron la construcción de un monasterio de frailes jerónimos que les sirviera de residencia en sus visitas a la ciudad. El monasterio se convertiría en uno de los centros más emblemáticos de la Corte y albergó actos como juras de corona y bodas reales. En los siglos XIX y XX cayó en el abandono y su claustro acabó siendo recuperado e incorporado al Museo del Prado.
Por qué nos gusta: es una de las iglesias más bonitas de Madrid. Llaman la atención las filigranas y la escalinata exteriores y el toque elegante y señorial que le otorgan. Sumémosle a eso un interior en el que lo que más cautiva es su imponente órgano y una ubicación ligeramente elevada que hace que se la divise ya desde la distancia.
Horario de visitas: invierno (16 sept - 14 jun): de lu. a do. de 10 a 13 h y de 17 a 19.30 h | Verano (15 jun - 15 sept): de lu. a do. de 10 a 13 h y de 18 a 20 h.