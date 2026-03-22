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Madrid

Leone
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Amantes del queso en Madrid: una selección de tienda y restaurantes

Para los aficionados todos los días pueden ser el Día Mundial del Queso (27 de marzo). Va la lista definitiva de tiendas y algunos platos y restaurantes

Escrito por Time Out Madrid
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Pocos placeres más irresistibles que un buen queso (solo o acompañado... el queso y uno mismo, vamos). Decir queso ya es un chute de felicidad. Hemos seleccionado las tiendas en las que podréis llenar la cesta de la compra hasta arriba (de pasta blanda a pasta prensada, de Francia o Suizas a Cádiz o Galicia) y los restaurantes donde encontraréis una espléndida tabla de quesos o platos donde el lácteo se vuelve coprotagonista. 

RECOMENDADO: Las mejores tortillas de patata de la ciudad

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TIENDAS ESPECIALIZADAS

Leone

  • Comer
Leone
Leone
GE

Un espacio claroscuro hecho al gusto de su entregado propietario, un aficionado al queso (luego un loco de bacterias, mohos y levaduras) que pasó un par de años formándose y visitando decenas de queserías y cuevas en mitad de la montaña para llegar a este local semiescondido entre una hilera de casas pegadas a Madrid Río. Hace apenas una semana que levantó la persiana de su volantazo vital (su larga experiencia profesional nada tenía que ver con lo lácteo) pero aquí vais a encontrar a partir de ahora a David Hermoso... bien cortando al otro lado del mostrador una gran pieza de parmesano o una rareza manchega o quizás ande metido en la espectacular cava recogiendo los quesos elegidos por el cliente.

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Formaje

  • Tiendas
  • Queserías
  • Chamberí
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Formaje
Formaje
Formaje

El espacio inaugurado por Clara y Adrián (ambos antes en el equipo responsable de Quesería Cultivo) en el distrito de Chamberí (Plaza de Chamberí, 9)no es solo una tienda sino un motor dinamizador de la cultura quesera, de la filosofía que ellos defienden dentro del sector y que se manifiesta en todos y cada uno de los quesos que se arraciman en su gran mostrador central. 

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Brie Alto

  • Comer
Brie Alto
Brie Alto
Brie Alto

"Tenemos alrededor de unas 100 referencias. El 95% del queso es francés, de leche cruda y de pastor. Trabajamos con pequeños productores franceses y contamos con algunos productos que hacen en exclusiva para nosotros como la mantequilla o la nata cruda. Pero la verdad es que nos buscamos la exclusividad sino la calidad por encima de todo", nos cuentan. Al otro lado de una espléndida vitrina os encontraréis a Pauline y Richard. Ambos vienen de Burdeos. Ella se estrena en esta aventura. Él ya regentaba una quesería en el mercado de Capucins desde hace más de una década. Sabe de lo que habla. 

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Cultivo La Latina

  • Tiendas
  • Tiendas gourmet
  • La Latina
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Cultivo La Latina
Cultivo La Latina

La quesería de autor que más aromas emana en Conde Duque acaba de abrir su segunda tienda. Está en La Latina, y hasta allí ha llevado su selección de quesos con rostro, nombres y apellidos, elegidos por su carácter artesano a nivel nacional e internacional y trabajando codo a codo con los productores hasta seleccionar el queso más idóneo, el que más se ajusta a sus estándares de calidad antes de llegar a Madrid.

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La Quesería

  • Tiendas
  • Tiendas gourmet
  • Argüelles
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Quesería
La Quesería

Si muchos cocineros de la ciudad vienen por aquí desde 1999 en busca y captura de quesos con los que deslumbrar a sus clientes, por algo será. Es La Quesería, nombre que no deja lugar a dudas de qué es lo que vamos a encontrar en su interior. Cuentan con más de 200 tipos diferentes de quesos, procedentes de diferentes países de Europa. Hacen tablas de quesos por encargo y, para los más gourmet, embutidos de León fabricados por la propia familia y confituras artesanas. 

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Octavio

  • Tiendas
  • Tiendas gourmet
  • Chueca
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Octavio
Octavio

La charcutería de Octavio es un templo consagrado al divino mundo de los embutidos, pero también de quesos. Un templo de barrio, que lleva más de 40 años seleccionando lo mejor entre los quesos artesanos internacionales para traerlo hasta sus puestos de mercado, como este del Mercado de San Antón en el corazón de Chueca. Alrededor de 300 referencias de muchas regiones nacionales y europeas, y alguna que otra rareza, desde Gorgonzola al champagne o Brie a la mostaza. 

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La Boulette

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Castellana
La Boulette
La Boulette
© La Boulette

En pleno corazón del barrio de Salamanca, en el centenario mercado de La Paz, puede encontrarse el mayor y más completo surtido de quesos de Madrid y, posiblemente, del país. Desde su fundación, en 1988, La Boulette ofrece más de 300 tipos de quesos de diversas regiones del mundo, una rigurosa selección de productos ibéricos de distintas denominaciones de origen, fiambres y asados de piezas nobles, sin olvidar los derivados del pato y la oca, foie gras en todas sus variedades (fresco, mi cuit, conserva).

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Cultivo Conde Duque

  • Tiendas
  • Tiendas gourmet
  • Conde Duque
Cultivo Conde Duque
Cultivo Conde Duque
Quesería Cultivo La Latina

El paraíso para los amantes del queso se encuentra en el barrio de Conde Duque. Auténticos artesanos de esta delicia gastronómica son los responsables de esta tienda gourmet, donde encontraréis una exquisita selección de quesos. En la parte de atrás de este espacio de decoración industrial y cierto aire hípster se halla la panadería y obrador Home Cake, de Chris Tonge, donde elabora repostería y panes sin gluten, además de organizar catas, talleres y degustaciones.

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Bon Fromage

  • Tiendas
  • Queserías
  • Chamartín
Bon Fromage
Bon Fromage
Ubicada en el Mercado de Chamartín, esta quesería lleva más de 50 años difundiendo y dando a conocer el amplio mundo del queso, con más de 130 referencias diferentes y gracias a un asesoramiento especializado. Además, cuentan con quesos de temporada que van renovando según sea otoño, primavera, verano o invierno. Aquí podréis probar quesos tipo manchego, zamorano, comte francés, gruyere, quesos azules, el tan codiciado Brie de Meaux, Camembert y muchos más.
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Los Quesos de l'Amelie

  • Tiendas
  • Queserías
  • Canillas
Los Quesos de l'Amelie
Los Quesos de l'Amelie
Estos especialistas en quesos artesanos llevan años ofreciendo solo los más especiales de Francia, España, Italia, Inglaterra, Suiza y algunos rincones particularmente atractivos de Europa. Además de poder llevarte a casa algunas de las cuñas de mejor calidad de Madrid, también cuentan con un pequeño bar donde degustar vuestros quesos favoritos junto con una copa de vino. Sus tablas de quesos personalizadas y cestas de regalo son siempre una buena opción.
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TABERNAS, RESTAURANTES, TABLAS Y ALGUNOS PLATOS

La Carbonera

  • Mediterránea
  • Conde Duque
La Carbonera
La Carbonera
La Carbonera

Este original bar de quesos se centra precisamente en este exquisito producto lácteo junto con un buen vino. Y aunque cuenta como una cuidada selección de quesos para degustar, individualmente o en tablas, en su carta se encuentran todo tipo de platos, eso sí, con este producto siempre presente. Desde bombones de cabrales, burrata y varias tostas, es el restaurante perfecto para los amantes del queso.

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Le Bistroman (sopa de cebolla)

  • Francesa
  • Centro
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Le Bistroman (sopa de cebolla)
Le Bistroman (sopa de cebolla)
Le Bistroman

Nada igual por estos lares. El sueño hecho realidad de García Marinelli lo hilvana con elegancia, criterio y rigor Stephane del Río. Sobre la excelsa partitura que ofrece la cocina francesa –estos meses transitan por sabores provenzales–, sus interpretaciones del onglet o la mítica bullabesa dejan poso. Cuando reinen las aves en su despensa, saldréis cantando La marsellesa abráis o no una botella de champán. Imprescindible la sección dulce.

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Katz

  • Bar de bocadillos
  • Madrid
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Katz
Katz
David Maldonado

Un espacio pequeño pero donde cabe todo. Como el bolso de Mary Poppins. No verás el horno de leña pero está. De ahí salen unas espléndidas pizzas (vegetal, margarita o de carne ahumada de la casa). Y, mientras tanto, su plancha no descansa (sobre todo los fines de semana). Un bocadillo sucede a otro a un ritmo casi constante. Uno de roastbeef seguido de un Philly Cheese Steak. Y su pastrami, éxito rotundo del local, vuela en tres días. Y eso que cada semana llegan alrededor de 50 kilos de esta sabrosa carne ahumada. Dadas sus dimensiones (apenas hay una barrita para cuatro personas), casi todo se prepara para llevar. El local, que también sirve algunas cervezas artesanales y refrescos veganos, hace las veces de panadería de barrio (hogazas, borekas, croissants...), de apetecible rincón donde desayunar algo rápido o merendar una estupenda tarta de queso al estilo Donosti. 

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La Caníbal

  • Bares de vinos
  • Lavapiés
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Caníbal
La Caníbal
La caníbal

Un vibrante punto de encuentro para todo aficionado al producto elaborado desde el respeto y con cariño, para feligreses de esa santa trilogía que forman el vino natural, la cerveza artesana y los quesos de autor. Vendrán ponencias y presentaciones pero, de momento, hay mucho por catar. Javier Vázquez, inquieto y curioso por naturaleza, responsable desde hace más de tres lustros de todo un referente en Lavapiés, se lió la manta a la cabeza y se hizo con el amplísimo local al otro lado del tabique. “Buscaba aumentar la cocina y con el resto de metros cuadrados pude haber creado un mega O Pazo de Lugo, mantener su fuerte inercia, su tirón, pero el cuerpo me pedía esto. La carta –hemos sumado platos y pulido algunas elaboraciones– es igual en ambos espacios, pero La Caníbal tiene otra personalidad, el servicio es distinto y, aparte de las reservas, tenemos una mesa central enorme que se comparte”. Lo más relevante de este necesario y atractivo proyecto son sus grifos. Ocho para el lúpulo y otros ocho para el terruño; estilos, variedades y fotos de los productores incluidas. “Lo del vino ha sido complicado. Hemos convencido a los viticultores que nos gustan para que hagan bag in box. A muchos les mando las que tengo y me las devuelven llenas”. Lo sirven por copa o jarra de medio litro o litro, y del que os guste, podréis comprar una botella serigrafiada que acabaréis rellenando en sucesivas visitas. Se aprende tanto como se disfruta porque gobierna la versatilidad. Sumad neveras rebosantes de otras etiquetas (con sulfitos) y seis espléndidas tablas de queso, avaladas por Qava.

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Fogg Bar

  • Barrio de las Letras
Fogg Bar
Fogg Bar
Si hay una combinación infalible en la gastronomía esa es la del queso y… la cerveza. Sí, las cañas resultan el maridaje perfecto para una buena tabla de quesos. Y si los quesos son seleccionados casa semana por un maestro afinador entre diferentes productos nacionales de pequeños productores y las cervezas son artesanales y se sirven directamente de 10 grifos, podéis afirmar sin lugar a dudas que habéis alcanzado el nirvana de los bares.
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La Fisna (tabla de quesos)

  • Bares de vinos
  • Lavapiés
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Fisna (tabla de quesos)
La Fisna (tabla de quesos)

Sus propietarios, amantes de los Borgoña (son varias las bodegas francesas representadas), han dado el salto de una tienda de vinos a un bar (sin dejar de tener una salita para la venta y sin moverse del barrio de Lavapiés). Ocupando toda una pared muestran las referencias de la casa (obviamente algunas van cambiando). Varias mesas altas, una barra (herencia del anterior local), carteles y ladrillo visto adornan el pequeño pero agradable espacio. Aquí no solo puedes pedir decenas de vinos por copa sino que además, si quieres catar varios en una misma visita, puedes beber medias copas. Tienen una sencilla carta con todos los caldos. Pregunta y te sugerirán; es fácil sentirse perdido ante el tamaño de la oferta y los nombres de las referencias. Son poco habituales y se agradece. Para comer ofrecen embutidos, quesos, carrilleras al oporto, pimientos asados con caballa, salmorejo eco... No solo hay calidad en su selección. También cuidan el detalle. Hasta el pan es artesanal de masa madre. Un rincón imprescindible para todo interesado en la cultura enológica. 

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La Fondue de Tell

  • Malasaña
La Fondue de Tell
La Fondue de Tell

Fondues y raclettes son las protagonistas de este restaurante que Marlene Tellenbach y Mariano Rodríguez abrieron hace ya años en pleno barrio de Malasaña. La decoración del local hace que te sientas como en una acogedora cabaña suiza de madera, el ambiente perfecto para degustar los tres tipos de quesos que se sirven con su fondue en los que impregnar un buen trozo de pan y dejarse llevar al cielo gastronómico.

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Casa González

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Barrio de las Letras
Casa González
Casa González

Ubicada en una de las zonas de Madrid con mayor densidad de bares por metro cuadrado, Casa González comenzó su actividad hace más de 100 años como una pequeña tienda de ultramarinos que incorporaba productos gourmet: una gran variedad de quesos, embutidos, conservas, frutas y frutos secos, aceites de oliva, etc. El establecimiento, que conserva decoración de época, ha añadido más recientemente una barra y un salón de ambiente clásico. Perfecto para probar sus tablas de quesos con un buen vino y disfrutar de algunas de sus actuaciones.

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