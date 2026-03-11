AR-DE 2026

Time Out dice

Del 27 al 29 de marzo, el Poblenou Urban District celebra la 10ª edición de AR-DE, el circuito que invita al público a recorrer galerías de arte, showrooms, museos y espacios creativos del barrio. Durante tres días, trece espacios del conocido como Distrito Creativo de Barcelona abrirán sus puertas con una programación que combina exposiciones, presentaciones de colecciones, conferencias y visitas guiadas, con el objetivo de acercar el arte y el diseño a la ciudadanía.

Creado en 2021, AR-DE es una iniciativa que pone en valor los espacios creativos y culturales del Poblenou, a la vez que incentiva la compra de arte y diseño y da visibilidad al trabajo de artistas tanto locales y nacionales como internacionales. El proyecto está impulsado por Poblenou Urban District, una asociación privada sin ánimo de lucro fundada en 2012 e integrada por profesionales, empresas y organizaciones del sector creativo y cultural del barrio, que trabaja para promocionar a la comunidad creativa del distrito.

Además de las propuestas artísticas, AR-DE se complementa con un circuito gastronómico, colaborando con diez restaurantes y bares del barrio. Algunos como Cacho Burger con la oferta de una Cheese & Bacon Smash Burger y Cacho Beer por 10 €; Catacroquet, que ofrecerá croquetas especiales AR-DE y Spritz por 10 €; o La Tavernícola con empanadas caseras de carne o veggie y una copa de vino Malbec Alma Loca por 8,50 €. Así el público podrá combinar cultura y gastronomía mientras recorre el Distrito Creativo del Poblenou.

Espacios participantes:

La Plataforma: Exposición Pasiones Internas de Nina Murashkina, con pinturas y cerámicas de estilo surrealista y con referencias mitológicas que exploran las emociones humanas. También se ofrecerán encuentros con la artista y actividades con vermut y arte.

Unfolded – The experiential space by blit.studio: Espacio experiencial dedicado a proyectos de realidad virtual, escenografía digital, mapping e instalaciones interactivas.

Disseny Hub Barcelona: Centro de referencia de las industrias creativas con diversas exposiciones permanentes y temporales sobre patrimonio y cultura de la ciudad.

Museu Can Framis: Con entrada reducida los días 27 y 28 para visitar Una colección permanente canviante y la exposición Un gran fracaso de Gonçal Sobrer, que reflexiona sobre el fracaso colectivo.

Espai Pere IV: Exposición Para nada y la belleza con obras de Sara Ojanguren y Beatriz Mínguez que combinan dibujo y fotografía para explorar la luz, la textura y el paso del tiempo.

FEOS Poblenou: La tienda de estilo streetwear y estudio de tatuaje presenta nueva colección de ropa y accesorios, además de un flash day de tatuajes a precios especiales.

Load Gallery: Inauguración de Paramnésico, del dúo Desilence, una exposición inmersiva de arte digital, instalación e imagen en movimiento, que investiga la relación entre memoria, sueño y subconsciente.

Museu Terra - Fundació Carulla: Visitas guiadas gratuitas a la exposición Plástico. ¿Genial o perverso?, dedicada a reflexionar sobre el impacto social y ambiental de este material.

Moryarty Posters: Exposición de últimas novedades en láminas con fotografías en blanco y negro, temática oriental, publicidad vintage y travel posters.

Noak Room: Showroom con mobiliario y objetos de decoración vintage escandinavos. Donde cada temporada presentan piezas nuevas de diseñadores como Ilmari Tapiovaara, Hans Wegner o Arne Jacobsen.

HAUS - Espai d'art i pràctiques contemporànies de BAU: Exposición La sorpresa. Algunos Proyectos de Roberto Jacoby, con un recorrido por su obra vinculada a la figura del clown, y un encuentro con el artista Guillermo Faivovich.

Piramidón, Centre d'Art Contemporani: Inauguración de Liminal Spaces de Falk Töpfer, con pinturas de espacios cotidianos e indeterminados. Y la exposición colectiva 2026_n1, de artistas del Piramidón.

Vintage Poblenou: Circuito de ropa vintage en diferentes lugares del barrio, una pop-up con prendas a 5 € y una Walking Gallery, donde los artistas lucirán sus creaciones por la calle antes de una exposición improvisada.