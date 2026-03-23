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Els Nabís
Fundació Catalunya La Pedrera | Els Nabís

Los Nabís: De Bonnard a Vuillard

Los Nabis entran en La Pedrera en la primera gran exposición monográfica en Barcelona de este movimiento.
  • Arte
  • La Pedrera, Dreta de l'Eixample
Rita Roig
Escrito por Rita Roig
Editora Cultura i Notícies
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Time Out dice

Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, los Nabis querían restablecer la unidad del arte y allanaban el terreno para la modernidad venidera. Este movimiento, situado en la transición entre el modernismo y las primeras vanguardias, se caracterizaba por un diálogo constante entre la pintura, la arquitectura y las artes decorativas gracias al juego entre el color, la forma y el ritmo de las composiciones artísticas. Ahora, los Nabis entran en La Pedrera en la primera gran exposición monográfica en Barcelona de este movimiento.

La muestra reúne una amplia selección de obras de entre finales del siglo XIX e inicios del XX que nos permiten conocer los principios estéticos y conceptuales de este grupo artístico, que exploró el carácter decorativo de la pintura y encontró la manera de integrarla en la vida cotidiana.

El nombre de los Nabis proviene del hebreo (neviim, que significa "profetas") y agrupa a las personas que se unieron en torno a Paul Sérusier y a la escuela de arte alternativa Académie Julian de París, como Paul-Élie Ranson, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard y Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels, Georges Lacombe, Aristides Maillol, József Rippl-Rónai, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton y Jan Verkade. Defendían el arte total y la reconciliación entre el artista y el artesano, por lo que trabajaron la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura y la fotografía, pero también el diseño de papeles pintados, tapicerías, biombos y objetos manufacturados, así como la decoración de interiores.

Detalles

Sitio web del evento
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/experiencies-expositives/exposicio-nabis-bonnard-vuillard
Dirección
La Pedrera
Provença, 261-265
La Dreta de l'Eixample
Barcelona
08008
Transporte
Diagonal (M: L3,L5), Provença (FGC)

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