A veces necesitas un refugio, salir de casa, hacer una pausa en el combate, encontrar un refugio. No pides mucho: un lugar para pasar la tarde tomando un café y leyendo el periódico sentado en una mesa de madera a la luz de unos buenos ventanales. Un bar con historia, que te acompañe. Las horas fluyen melancólicas, como las fotografías en blanco y negro de la Barcelona de antes que hay colgadas en las paredes.

Te has instalado en el Bar Casa Pagès, en el corazón del barrio gitano de Gràcia, en la metafórica esquina de Libertad con Fraternidad (qué mejor!). En el edificio de enfrente nació Antonio González, "El Pescaílla", toda una institución rumbera, marido de otra fuerza de la naturaleza, Lola Flores.

Poco a poco, hacia el atardecer, el espacio diáfano —con un pilar que sostiene la viga principal— y cálidamente iluminado se llena de voces y la gente te hace de almohada. El revuelo tabernero te acompaña tanto como el silencio del reloj solitario. El ambiente es juvenil, que no adolescente, de diferentes estilos y pelajes, animado. Juegan a las cartas, beben, ven el fútbol, discuten apasionadamente.

Es posible que entonces tengas hambre y piques unos boquerones o unas buenas albóndigas o, incluso, comiendo un bocadillo con nombre de filósofo. Los hacen tan buenos que han tenido que abrir una sucursal de este mismo bar en Torrent de l'Olla. Se ve que este acogedor local familiar —hace 35 años que lo lleva la misma familia— antes había sido un almacén de hielo: nadie lo diría.