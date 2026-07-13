Time Out dice

Llorenç Balaguer y Alejo Ventosa están al frente de este local situado en la planta baja del Hotel Guitart Grand Passage, a un paso de la Diagonal, donde la tortilla de patatas, preparada al momento, se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la carta. Aquí no buscan reinventar el tapeo, ni falta que hace: ofrecen cocina clásica muy bien ejecutada. Gildas, bravas, croquetas, ensaladilla rusa, bombas, calamares, una mini hamburguesa en pan brioche y platos más contundentes, como los macarrones del cardenal o el rabo de toro con parmentier.

El ambiente es animado y la clientela, mayoritariamente treintañera. En definitiva, es el lugar ideal para quedar entre semana con los amigos, tomar unas cañas (o una buena botella de vino), charlar sin prisas y picar algo sin complicaciones.