Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Barra Barcelone
    Foto: Barra Barcelone | Barra Barcelone
    PreviousNext
    /2
  2. Barra Barcelone
    Foto: Barra Barcelone | Barra Barcelone
    PreviousNext
    /2

Barra Barcelone

  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Sí, quizá lo último que le hace falta a Gràcia —y, por extensión, a cualquier barrio de la ciudad— es otro bar de vinos y platillos, pero este destaca por su marcado acento afrancesado. En la copa, vinos naturales franceses y catalanes; en el plato, propuestas para compartir como pan artesanal con mantequilla de ajo confitado, croquetas de queso Comté madurado 36 meses, mejillones con licor de anís Ricart y azafrán o un bikini de pato confitado. Tanto la carta de vinos como la de comida varían según la temporada. El buen ambiente, en cambio, es constante todo el año. Su lema es “donde hay vino, hay vida”. Más claro, imposible. Como en cualquier bar de vinos, lo mejor es dejarse aconsejar: preguntad por Eva.

Detalles

Dirección
Ros de Olano, 4
Barcelona
08012
Transporte
M: Fontana (L3)
Precio
€€
Horas de apertura
De ma. a sá. de 18 a 24 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.