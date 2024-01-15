Time Out dice

Benditto es una vermutería italiana que sobre todo abre en franja de noche y noche (ya sabéis que en Italia el vermut es un asunto de tarde). Ahora bien, esta etiqueta se les queda corta: esta es la casa del cocinero Víctor Ferrer (Belén, Café del Centre) y su pareja, la jefa de sala florentina Cati Mirenda. El primero aporta su talento a la hora de hacer cosas nuevas con la tradición, ella pone su conocimiento del producto gourmet transalpino (y dispone de cinco especialidades elaboradas de forma artesanal por parientes suyos).

El resultado va mucho más allá del bar de delicadezas frías: aquí encontrarás ejemplos muy afinados de cocina en frío, como huevos duros con guiso frío de buey de mar y mayonesa de albahaca, o un bistec tártaro de atún con cebolleta sobre 'schiacciata'. También elevan al máximo los mejores embutidos artesanos italianos: descubrid qué sabor tienen el 'capocollo' –cabeza y cuello de cerdo, delicado y aromático– realzado con piñones, cebolla confitada y cebolla envinagrada– o una muy intensa 'sbriciolana': un salami toscano, con hinojo, que se deshace en la boca. Y claro, también es un lugar ideal para tomar vinos, Spritz y vermuts buenos. Todo a precios amables, para mojar, no pan, sino su buenísima focaccia.